Catalogne - Gerard Piqué n'a pas apprécié les chants injurieux contre l'Espagne

Le défenseur central du Barça n'a pas apprécié quelques chants hostiles des tribunes lors de la victoire de la Catalogne en amical face au Venezuela.

Dans le cadre d'un match amical non officiel, la Catalogne, non reconnue par la FIFA, a battu le sur le score de 2-1 avec notamment un but de l'ancien barcelonais Bojan Krkic, aujourd'hui à . Trois jours avant, la formation sud-américaine avait pourtant dominé l' de Lionel Messi.

Dans cette sélection figure Gerard Piqué, le champion du monde 2010 avec l' qui a souhaité prendre du recul vis-à-vis de la Roja après le dernier mondial en . Le défenseur du Barça a toujours souhaité que les opinions puissent s'exprimer de manière libre en Catalogne.

Néanmoins, le joueur des Blaugrana ne voulait pas que ce match amical tourne en règlement de comptes vis-à-vis de l'Espagne et de ses autorités à Madrid. Dans les tribunes de , plusieurs chants hostiles à l'encontre du pays ibérique ont été entendus.

"J'ai demandé le respect avant tout, a déclaré Gerard Piqué. Nous devons tous prêcher par l'exemple, tout ce qui est un manque de respect ne doit pas être toléré. C'est bien que les gens viennent soutenir l'équipe, mais il n'est pas nécessaire de montrer un manque de respect."