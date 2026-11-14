Castagnini, directeur sportif de Frosinone : « Raimondo, Palmisani et Kvernadze : avec Clara Vista en janvier, nous avons les moyens de tous les garder »

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Renzo Castagnini, directeur sportif de Frosinone, évoque l’excellent parcours de l’équipe de Massimiliano Alvini cette saison et les pépites du club, notamment en vue du mercato : Raimondo, Kvernadze et Palmisani.

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Interrogé par Radio Sportiva le jour de son 70e anniversaire, Renzo Castagnini, directeur sportif de Frosinone, déclare : « Les résultats obtenus jusqu’ici sont inattendus, mais le chemin est long et difficile. Le début est bon, mais nous avons encore une pente à gravir. Nous avions confiance dans l’équipe de l’an dernier, nous avons obtenu une montée importante en ne perdant que trois matches. Des joueurs de qualité sont arrivés, certains sont encore en phase d’intégration. Avec Clara Vista (le fonds d’investissement qui a acquis 80 % du club), nous avons des ressources et des perspectives. »

Sur Antonio Raimondo, attaquant actuellement blessé et auteur de 9 buts en 10 matches cette saison jusqu’ici, entre Serie A et Coupe d’Italie : « Nous l’avons recruté après une saison sans marquer. Nous croyons en lui, mais son impact a été inattendu. C’est dommage pour sa blessure, mais nous l’attendons. »

Sur le mercato de janvier : « Kvernadze et Palmisani ? Ils sont suivis, et de très près. Mais je pense qu’il est encore trop tôt pour eux. De plus, je pense que nous garderons tout le monde en janvier. Avec Clara Vista, nous en avons les moyens. Des arrivées ? Il est difficile d’améliorer cette équipe, il faut être prudent. Si une occasion se présente, nous la saisirons. »