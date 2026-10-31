Lors de la victoire 4-0 des Lions face à Konyaspor , l’international à 80 sélections s’en est pris verbalement à un cameraman après le coup de sifflet final. « Dégage avec ta caméra », a lancé Sane en anglais dans sa direction, d’une voix clairement audible lors de la retransmission en direct.

On ignore pourquoi le joueur de 30 ans a eu cet écart de langage. Le cameraman s’était approché de Sane après le coup de sifflet final pour le filmer dans les instants suivant la victoire. Tandis que ses coéquipiers célébraient ensemble les trois points dans le rond central, l’Allemand se tenait un peu à l’écart et semblait davantage agacé qu’euphorique.

Face à Konyaspor , Sane avait de nouveau débuté sur le banc. L’entraîneur de Gala, Okan Buruk, ne l’a fait entrer qu’à la 61e minute à la place de Yunus Akgün, auteur du but qui avait porté le score à 2-0.

La star Victor Osimhen avait ouvert le score pour les Lions dès la 12e minute. Après le but d’Akgün (28e), Alexey Batrakov (49e) et l’ancienne star du Milan, Rafael Leao, sur penalty (55e), ont également marqué en seconde période.

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Comment se déroule la saison de Leroy Sane jusqu’ici ?

Grâce à cette victoire, Galatasaray conserve la première place du classement de Süper Lig devant son poursuivant, Amed SFK. Son avance est actuellement de cinq points, mais le club stambouliote a disputé un match de plus que son concurrent direct.

Pour Sane, la saison reste toutefois plutôt décevante. Il compte certes 13 apparitions en match officiel, toutes compétitions confondues, mais il entre le plus souvent en jeu depuis le banc. Il n’a pas non plus été impliqué dans le moindre but.