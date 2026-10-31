Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

« Casse-toi » : Leroy Sané insulte un caméraman lors de la victoire de Galatasaray

Super Lig
L. Sane
Konyaspor vs Galatasaray
Konyaspor
Galatasaray

Galatasaray Istanbul signe une victoire convaincante vendredi soir. Leroy Sané se laisse toutefois aller à un dérapage verbal.

Lors de la victoire 4-0 des Lions face à Konyaspor , l’international à 80 sélections s’en est pris verbalement à un cameraman après le coup de sifflet final. « Dégage avec ta caméra », a lancé Sane en anglais dans sa direction, d’une voix clairement audible lors de la retransmission en direct.

On ignore pourquoi le joueur de 30 ans a eu cet écart de langage. Le cameraman s’était approché de Sane après le coup de sifflet final pour le filmer dans les instants suivant la victoire. Tandis que ses coéquipiers célébraient ensemble les trois points dans le rond central, l’Allemand se tenait un peu à l’écart et semblait davantage agacé qu’euphorique.

Face à Konyaspor , Sane avait de nouveau débuté sur le banc. L’entraîneur de Gala, Okan Buruk, ne l’a fait entrer qu’à la 61e minute à la place de Yunus Akgün, auteur du but qui avait porté le score à 2-0.

La star Victor Osimhen avait ouvert le score pour les Lions dès la 12e minute. Après le but d’Akgün (28e), Alexey Batrakov (49e) et l’ancienne star du Milan, Rafael Leao, sur penalty (55e), ont également marqué en seconde période.

FBL-EUR-C1-SPORTING-GALATASARAYGetty Images
Prochains matchs
GAL

GAL

Ligue des Champions

03 nov. 2026

VFB

VFB

SAM

SAM

Super Lig

07 nov. 2026

KSP

KSP

Comment se déroule la saison de Leroy Sane jusqu’ici ?

Grâce à cette victoire, Galatasaray conserve la première place du classement de Süper Lig devant son poursuivant, Amed SFK. Son avance est actuellement de cinq points, mais le club stambouliote a disputé un match de plus que son concurrent direct.

Pour Sane, la saison reste toutefois plutôt décevante. Il compte certes 13 apparitions en match officiel, toutes compétitions confondues, mais il entre le plus souvent en jeu depuis le banc. Il n’a pas non plus été impliqué dans le moindre but.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google