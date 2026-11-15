Casse-tête madrilène : trois joueurs du Real Madrid paient le prix de la présence de Vinicius

Partager Suivez GOAL sur Google

Paul Rincón, ancienne star du Real Madrid, a désigné trois joueurs des Merengues qui ne brilleront jamais tant que Vinicius Junior sera titulaire dans le onze du club madrilène.

Publicité

Le réseau Defensa Central a publié les déclarations de Poli Rincón, sur la chaîne La Tijera Serrano, sur le site YouTube, où il analysait les problèmes liés à l'entente entre Mbappé et Vinicius Junior au cours des dernières saisons, ainsi que l'impact négatif du joueur brésilien sur les performances des latéraux gauches de l'équipe.

Rincón considère clairement que le joueur portant le numéro 7 est le principal responsable de cette situation, et qu'il le ferait asseoir sur le banc des remplaçants sans hésitation, car il estime que Vinicius nuit actuellement au niveau de performance de la formation madrilène.

Il a affirmé : « Vinicius est un joueur statique à son poste, même si cela ne semble pas être le cas. Ni Marc Cucurella ni Carreras ne brilleront en jouant avec Vinicius sur le côté gauche, et la même chose vaut pour Jude Bellingham, car Vinicius ne participe pas aux mouvements effectués par ses coéquipiers. »

Il a ajouté : « Vinicius veut que le côté et l'espace qui lui sont propres n'appartiennent qu'à lui seul, et on ne peut pas l'en déloger. C'est un joueur qui, s'il ne participe pas aux mouvements de ses coéquipiers et à l'exploitation des espaces dans lesquels ils évoluent, rend impossible que Bellingham puisse briller. Et si l'on ajoute à cela que Mbappé a la liberté de se déplacer vers le côté gauche dans de nombreuses situations. »

Publicité Publicité

Rincón estime que, lorsque Vinicius jouait, on demandait au joueur français d'assumer des rôles qu'il n'excelle pas à remplir. En revanche, il considère qu'il y a une meilleure entente sur le terrain avec Diomande.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

L'ancien joueur du Real Madrid a expliqué : « Mbappé n'entrera jamais dans des duels physiques avec les défenseurs, car chaque joueur a ses propres capacités et caractéristiques. L'entraîneur doit travailler à mettre en valeur ces capacités, et non celles d'un autre joueur. »

Poli Rincón n'aurait pas renouvelé le contrat du joueur brésilien ; il l'aurait au contraire vendu l'été dernier. Il estime également que Vinicius ne pourra jamais briller au Real Madrid en présence de Mbappé et de Bellingham, et que les derniers matchs ont prouvé que l'équipe est bien meilleure sans lui. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité au sein du club madrilène.

Publicité

Il est facile désormais de critiquer Vinicius, car il ne fournit pas les performances attendues et a besoin de retrouver son meilleur niveau, en améliorant sa condition physique et en récupérant la confiance qu'il a perdue au cours des derniers mois. Mais le joueur portant le numéro 7 traverse une période négative depuis deux ans : son niveau a commencé à baisser fortement après avoir perdu le Ballon d'Or de manière injuste en 2024, jusqu'à en arriver à sa situation actuelle.

L'entraîneur José Mourinho tente aujourd'hui de retrouver sa meilleure version, mais il lui demande d'apporter ce qu'apporte Diomande, et plus précisément le pressing constant et l'aide permanente au latéral gauche dans l'accomplissement de ses tâches défensives.

Publicité

Et si Vinicius ne s'y conforme pas, et que Diomande continue d'afficher les niveaux dont il a fait preuve jusqu'à présent, il sera difficile que Vinicius revienne dans le onze de départ.