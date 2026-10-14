Cassano : Mourinho aime plus parler que le football, et Vinicius n'est pas une star

L'Italien Antonio Cassano, ancienne star du Real Madrid, a ouvert le feu sur le Portugais José Mourinho, entraîneur de la Maison Blanche, critiquant sa méthode de travail et sa gestion des matches. Il a également lâché une petite bombe au sujet de la comparaison entre les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo.

Dans un long entretien accordé au journal espagnol "AS", Cassano a évoqué avec sa franchise habituelle son expérience au Real Madrid, se remémorant ses souvenirs aux côtés de plusieurs des plus grandes stars du football. Il a aussi adressé de vives critiques à Mourinho, estimant que sa philosophie est devenue dépassée, avant d'affirmer que la Maison Blanche possède une grande chance de s'imposer face à la Roma, ce mercredi soir, en Ligue des champions.





Cassano attaque Mourinho : il n'aime pas le football

Cassano n'a pas hésité à critiquer Mourinho, estimant que le Real Madrid, malgré son statut historique et sa grande puissance, n'aurait pas dû engager le technicien portugais, indiquant qu'il ne comprenait pas la décision du président Florentino Pérez de le choisir pour diriger l'équipe.

L'ancienne star italienne a déclaré que Mourinho n'aime pas jouer au football autant qu'il s'intéresse à la parole, ajoutant que l'entraîneur portugais n'est plus aussi bon qu'avant, et que sa philosophie footballistique est devenue dépassée depuis une dizaine d'années.

Prochains matchs ROM Ligue des Champions 15:00 RMA Regarder

Cassano a ajouté que ce qui lui importe n'est pas le nombre de titres remportés par un entraîneur, mais le jeu produit par son équipe sur le terrain, considérant que la carrière de Mourinho n'a pas laissé un grand héritage footballistique, mais a surtout été associée à la polémique et aux conflits avec les autres.

Cassano a également comparé Mourinho à Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de la Roma, affirmant que ce dernier propose un meilleur football de son point de vue, allant jusqu'à dire que le Real Madrid aurait pu s'imposer largement sur le score de 10-0 si Gasperini avait été à sa tête à la place de Mourinho.

Le Barça de Flick, un modèle pour dépasser le Real Madrid

Bien qu'il estime que le Real Madrid dispose de l'avantage en termes de qualité d'effectif, Cassano s'attend à une rencontre difficile face à la Roma, indiquant que la Maison Blanche possède 80 % de chances de s'imposer.

Il a toutefois critiqué la dépendance du Real Madrid aux qualités de ses stars pour faire basculer les matches, expliquant que la Maison Blanche ne devrait pas reculer et attendre que Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou Vinicius inscrivent des buts pour la sauver.

En revanche, Cassano a salué le Barça sous la direction de Hansi Flick, estimant que l'entraîneur allemand a réussi à construire une équipe dotée d'une identité claire, qui s'appuie sur l'attaque et sur la participation de tous les joueurs à la création de la différence, un style dont le Real Madrid a, selon lui, besoin de s'inspirer.

Cassano minimise Vinicius et choisit Rodrygo

Dans son évaluation des stars du Real Madrid, Cassano a adressé des critiques claires à Vinicius Junior, affirmant qu'il ne le considère pas comme une star au niveau que certains lui prêtent, malgré sa capacité à marquer et à faire la différence dans certains matches.

L'ancienne star italienne a déclaré ne pas comprendre pourquoi Vinicius bénéficie de plus d'attention que son coéquipier Rodrygo, insistant sur le fait qu'il préfère ce dernier et qu'il estime qu'il possède un potentiel supérieur lorsqu'il est au mieux de sa forme physique.

Cassano a ajouté que Rodrygo mérite d'être titulaire à la place de Vinicius s'il est prêt physiquement, affirmant qu'il l'admire beaucoup et qu'il attend son retour, des déclarations qui le placent en opposition directe avec l'une des principales stars de la Maison Blanche.

Messi est le meilleur de l'histoire et Ronaldo le Phénomène dépasse Cristiano

Les déclarations fracassantes de Cassano ne se sont pas limitées au Real Madrid, puisqu'il a évoqué les meilleurs joueurs qu'il a vus durant sa carrière, affirmant que l'Argentin Lionel Messi surpasse tout le monde et qu'il ne voit aucun autre joueur capable d'atteindre son niveau.

Cassano a fait l'éloge de Messi, le considérant comme un phénomène exceptionnel dans l'histoire du football, et a également salué Lamine Yamal, Raphinha et Rodrygo, tout en insistant sur le fait que la star argentine reste dans une catégorie à part et qu'il ne s'attend pas à voir apparaître un joueur qui lui ressemble à l'avenir.

Il est aussi revenu sur ses souvenirs avec le Brésilien Ronaldo Nazario, connu sous le surnom de "Phénomène", le décrivant comme l'un des plus grands attaquants qu'il ait jamais vus, soulignant que les blessures l'ont privé d'atteindre des niveaux encore plus élevés au cours de sa carrière.

Cassano est allé plus loin en affirmant que Ronaldo le Phénomène surpasse le Portugais Cristiano Ronaldo, estimant que ce dernier n'atteint pas la moitié du niveau affiché par l'attaquant brésilien dans ses meilleures périodes.

"J'aurais dû aller en prison" : Cassano reconnaît avoir gâché son talent

Dans l'un des moments les plus francs de l'entretien, Cassano a reconnu avoir gâché une occasion en or lors de son passage au Real Madrid, en raison de son comportement indiscipliné et de son manque d'intérêt pour l'entraînement et le maintien de sa condition physique.

L'ancien joueur a déclaré en riant qu'il aurait dû aller en prison pour son comportement à Madrid, expliquant qu'il préférait manger et sortir plutôt que de respecter les séances d'entraînement, et qu'il avait pris près de 10 kilos.

Cassano a ajouté qu'il possédait un grand talent, mais qu'il lui manquait la volonté nécessaire pour le développer, reconnaissant qu'il n'était pas prêt à consentir des sacrifices ni à fournir les efforts requis pour atteindre son meilleur niveau.

La star italienne est revenue sur ses souvenirs avec plusieurs des plus grandes figures du Real Madrid, au premier rang desquelles Zinedine Zidane, Ronaldo le Phénomène et Guti, affirmant qu'il avait eu la chance de jouer à leurs côtés, mais qu'il n'était pas assez mûr pour exploiter cette opportunité de la meilleure des manières.

Cassano s'excuse auprès de Capello et révèle son club préféré

Cassano a également parlé de sa relation avec son ancien entraîneur Fabio Capello, qui l'a dirigé à la Roma et au Real Madrid, reconnaissant qu'il ne l'avait pas traité comme il le fallait durant cette période, malgré la grande estime qu'il lui porte aujourd'hui.

Il a expliqué que Capello privilégiait les joueurs assidus à l'entraînement et soucieux de leur santé, alors que lui allait dans la direction opposée, indiquant que le technicien italien reste l'homme le plus important de sa carrière et que leur relation est désormais bonne.

Quant au club le plus proche de son cœur, Cassano a choisi la Sampdoria, expliquant que son expérience dans ce club lui a permis de relancer sa carrière et qu'il y a également rencontré son épouse, qui lui a donné deux enfants, avant qu'il ne s'installe à Gênes.

Malgré sa reconnaissance qu'il aurait pu accomplir davantage, Cassano a affirmé qu'il ne vit pas prisonnier du regret, soulignant qu'il a joué pour la Roma, la sélection italienne et le Real Madrid, qu'il a décrit comme le plus grand club de l'histoire du football, estimant que ce qu'il a accompli reste suffisant à ses yeux, malgré les occasions qu'il a gâchées à cause de son comportement.



