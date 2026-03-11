Cassano : « Modric est un spectacle au ralenti, le football italien est nul »

Lors de la dernière émission de Viva el futbol, Antonio Cassano a évoqué le derby de dimanche soir. Voici ses propos :





« Le milieu de terrain du Milan a écrasé celui de l'Inter. Modric, Rabiot et Fofana ont fait un match formidable. Modric a géré le temps comme il l'entendait. Aujourd'hui, c'est le New York Times qui l'a dit, pas moi, que c'était un spectacle au ralenti. Le Milan méritait de gagner. Il a fait la première mi-temps en essayant d'y aller, sans rien créer de particulier, le but est une très belle action. Le Milan méritait.





Mais le New York Times a parlé d'un spectacle au ralenti, Modric fait encore la différence à 40 ans, j'espère qu'il pourra jouer jusqu'à 60 ans, j'adore Modric, c'est un joueur fabuleux, mais le championnat italien est un spectacle indigne, un match dégoûtant. Mais je m'y attends de la part du Milan, pas de l'Inter.