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Antonio Cassano a de nouveau parlé du Milan après sa victoire 5-1 à domicile contre Frosinone, qui lui permet de rester dans les places qualificatives pour la Ligue des champions. Il s'est exprimé, comme toujours, dans l'émission Viva El Futbol Official, avec Nicola Ventola et Lele Adani : « L'entraîneur fait un excellent travail. Le mercato ? En attaque, j'adore Tresoldi de Bruges, qui coûte au moins 60 millions, mais je pense qu'il faut un milieu offensif. Devant, il y a déjà Ramos, qui est un immense champion. »

Il donne ensuite ses conseils à Cardinale et Amorim : « Le Milan a aussi besoin d'un défenseur central de haut niveau et d'un joueur de couloir gauche. Ce sont les secteurs dans lesquels il faut se renforcer. »

Puis il s'en prend à Massimiliano Allegri, ancien entraîneur du Milan, et à Igli Tare, ancien directeur sportif. Le sujet est Alphadjo Cisse : « L'an dernier, ils l'ont laissé partir par désespoir : qu'ils me démentent ! Il est parti à Catanzaro et maintenant, il est revenu et joue très bien. Je suis heureux pour lui. L'an dernier, Allegri et Tare ont dit qu'il ne pouvait pas jouer en Serie A. Rappelons-le. »