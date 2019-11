Casillas : "Décerner le Ballon d'Or à Ronaldo serait illogique"

L'ancien gardien du Real estime que Lionel Messi et Virgil Van Dijk méritent plus le Ballon d'Or que son ex-coéquipier Cristiano Ronaldo.

Après avoir vu Luka Modric freiner sa domination en 2018, Cristiano Ronaldo vise cette année un sixième Ballon d'Or personnel. Il a été nommé parmi les 30 candidatspour le prix le plus prestigieux et fait partie de ceux que l'on plébiscite pour le sacre. Toutefois, il doit faire face à la concurrence acharnée de son rival éternel Lionel Messi et aussi de Virgil van Dijk. La star du Barcelone a récemment remporté le trophée du meilleur de la FIFA, tandis que le défenseur central de a décroché le titre du meilleur joueur UEFA et aussi le Goal 50. Ces deux-là sont considérés comme les favoris, tandis que Ronaldo arrive juste derrière.

Un ordre hiérarchique partagé par la légende du , Casillas. Le portier espagnol ne voyant pas pourquoi les stars argentine et néerlandaise seraient oubliées au profit d’un joueur qui n’a pas été aussi impressionnant avec la Juve qu'il ne l'a été par le passé. Le champion du monde 2010 a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il livre son avis tranché: "Van Dijk a été choisi comme meilleur joueur de l'UEFA. Messi a été choisi par la FIFA. Si Cristiano remporte le Ballon d'Or, il me semblerait que les critères que nous utilisons dans le football pour déterminer qui remportera ses plus grandes récompenses individuelles ne sont pas logiques."

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 15, 2019

Van Dijk, qui a aussi remporté Goal 50 en 2019, n’a pas caché son désir de décrocher le Ballon d’Or. Mais, le Hollandais continue de mettre davantage l'accent sur les distinctions collectives à Liverpool que sur les honneurs individuels, mais aimerait que les défenseurs soient reconnus quand on cite les meilleurs joueurs de la planète. Pour rappel, la dernière fois qu'un défenseur a été couronné c'était en 2006 avec le sacre de Fabio Cannavaro.