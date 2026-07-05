Juan José Cáceres, arrière droit du Paraguay, a raconté avec précision son duel musclé avec la star française Kylian Mbappé lors du huitième de finale perdu 0-1 face à la France en Coupe du monde 2026.

Dans un entretien accordé à la chaîne TyC Sports après l’élimination du Paraguay, le défenseur argentin a raconté avec le sourire un échange insolite au milieu des duels musclés avec Mbappé : «Il m’a dit : “Quoi ? Tu veux m’embrasser ?”… Je lui ai répondu : “Bon, puisque tu es là”», une réplique qui souligne l’intensité des duels physiques qui les ont opposés tout au long de la rencontre.

Le joueur du Dynamo Moscou a ajouté : « Heureusement, il évoluait davantage dans l’axe qu’sur mon côté, mais j’ai dû intervenir avec fermeté, sinon il m’aurait échappé », soulignant que le plan défensif l’avait contraint à le marquer de près.

Le match, très tendu, avait vu Mbappé, auteur du penalty décisif, critiquer ouvertement le style paraguayen. « Nous avons montré que nous ne sommes pas seulement une équipe qui joue un beau football. Si nous devons jouer de manière violente, nous le ferons, excusez-moi pour ce mot. Nous savons aussi jouer de manière violente, et aujourd’hui, nous avons gagné ; sur ce plan-là, nous avons été meilleurs qu’eux. »

Mais Cáceres a fermement rejeté ces accusations, affirmant : « Je ne l’ai pas entendu. Honnêtement, je ne sais même pas ce qu’il a dit. Il est sorti pour dire que nous avions joué de manière déloyale, mais nous avons simplement fait notre devoir », défendant ainsi la prestation de son équipe qui s’est battue avec acharnement face au champion du monde.

Malgré la défaite, le défenseur paraguayen a conclu sur une note d’orgueil : « Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. À chaque ballon récupéré, nous l’avons joué comme si c’était une finale. Nous avons perdu avec panache, comme l’a dit Álvaro », faisant référence à l’entraîneur Álvaro qui a salué l’esprit combatif de son équipe malgré son élimination de la Coupe du monde.