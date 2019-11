Casemiro : "Rodrygo sera très important dans l’avenir du Brésil et du Real"

Dans des propos rapportés par AS, Casemiro a fait étalage de son optimisme pour la suite de la carrière de son partenaire en club et en sélection.

Il était déjà entré dans l'histoire du le 26 septembre dernier, en devenant le buteur le plus rapide du club en depuis le grand Brésilien Ronaldo, n'ayant besoin que de 93 secondes face à Osasuna pour faire trembler les filets lors de sa première sous le maillot de la Maison Blanche. Il avait ensuite fait encore mieux en Ligue des Champions, en inscrivant un triplé retentissant face à (6-0) à l'âge de 18 ans. Prometteur.

Sous les couleurs de la Maison Blanche, le jeune Rodrygo ne cesse d'impressionner cette saison. Encensé par bon nombre de ses coéquipiers, le Brésilien a aussi fait ses débuts avec la Seleçao, honorant sa première sélection face à l' de Lionel Messi.

"En plus de son grand talent, Rodrygo a une tête bien remplie​"

Interrogé sur la première de Rodrygo, Casemiro, son partenaire en club et en sélection, a avoué que les débuts du joueur de 18 ans ont été un brin compliqués. "Il est entré dans un moment compliqué face à l’Argentine. Ils s’étaient déjà repliés derrière, ils étaient très agressifs mais même comme ça il a cherché des espaces et ne s’est pas laissé intimider. Il a essayé de faire différentes choses et c’est ce qu’il faut faire. Ça ne s’est pas bien passé, mais ça montre que c’est un joueur qui ne fuit pas ses responsabilités dans moments clés", a confié le milieu de terrain, dans des propos accordés au quotidien AS.





"C’est un footballeur qui essaie toujours de s’améliorer, qui a déjà compris que c’était très important au Real Madrid comme en sélection. Le Mister sait parfaitement ce qu’il voit à l’entraînement et comment il interagit au sein du groupe. Et ça, c’est bien plus important que les 15 minutes qu’il a disputé contre l’Argentine. En plus de son grand talent, Rodrygo a une tête bien remplie et les pieds sur terre. Il est conscient du moment qu’il vit mais ne se laisse pas emporter par l’euphorie. Il sera très important dans l’avenir du et du Real Madrid", a ensuite ajouté Casemiro, peu inquiet pour la suite de la carrière de son jeune partenaire.