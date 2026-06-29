Casemiro : « J'ai ressenti une douleur après la rencontre face au Japon, mais ma blessure n'est pas grave. »

Casemiro, le milieu de terrain brésilien, a guidé la Seleção vers une remontada éclatante face au Japon en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir égalisé d’une tête décisive.

Le milieu de terrain brésilien est revenu sur les dernières minutes de la rencontre, déclarant dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « C'était un match très mental. C'est une équipe qui a joué en bloc défensif très bas, qui a réussi à marquer un but contre nous puis a continué à jouer ainsi. Nous devions créer des espaces dans leur ligne arrière à cinq. Je pense que l’équipe mérite d’être félicitée pour son mental, son calme et sa sérénité ; je savais que l’occasion finirait par se présenter. »

Il est ensuite revenu sur son but, saluant l’apport de ses coéquipiers : « Je pense que tout le mérite revient à l’équipe, pas seulement à moi, mais aussi à Gabi, qui a placé le ballon parfaitement pour que je puisse le reprendre de la tête. Quand on marque, on marque ensemble ; quand on souffre, on souffre ensemble. »

Quand je parle de sérénité, je veux dire faire preuve de patience dans la gestion du ballon… C’est ça, la sérénité : la patience de faire circuler le ballon d’un côté à l’autre, d’essayer de déstabiliser l’adversaire, de percer la ligne des cinq défenseurs et de les déstabiliser. Mais bien sûr, c’est un tourbillon d’émotions là-bas, sur le terrain. Nous avons même failli marquer un deuxième but par moments. »

Il a ajouté : « Vinícius a eu une occasion, et j’ai moi-même frappé de la tête. Nous avons percé et acculé le Japon dans sa surface. Nous avons mis la pression. Quand je parle de patience et de calme, c’est exactement cela. »

Interrogé sur son état physique, le milieu de terrain a dissipé les inquiétudes : « Je ne suis pas en mauvaise forme, j’ai juste une légère douleur au tendon d’Achille, sans doute une petite crampe. Rien de grave. »

Le milieu de terrain chevronné a souligné la portée historique de cette victoire, puisqu’il s’agit de la première fois depuis 2002 que le Brésil remonte un déficit en Coupe du monde, et a évoqué les spécificités de cette génération : « Le football se complexifie à chaque match, surtout face au Japon. C’est un adversaire très difficile, car les équipes faciles d’autrefois ont disparu. »

Il a conclu : « Je pense que tout le monde complique désormais les choses, et que tout le monde est devenu extrêmement coriace. Mais j’aime rendre hommage au groupe, en particulier aux joueurs qui entrent en jeu en tant que remplaçants. Aujourd’hui, Endrick, Martinelli et Ryan ont remplacé Raphinha, et Filipe a bien joué, tout comme Fabinho par la suite. Ce qui compte avant tout, c’est la cohésion du groupe. Quand un joueur sort et qu’un autre entre sans que le niveau baisse, c’est la clé pour remporter des titres. »