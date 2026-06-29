Casemiro entre dans l’histoire de la Coupe du monde, tandis que Sano accomplit ce que les stars asiatiques n’ont pas réussi à faire

Le Brésilien Casemiro a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Coupe du monde en marquant face au Japon ce lundi soir au stade de Houston, lors des seizièmes de finale de l'édition 2026.

Les Nippons avaient ouvert le score à la 29^e minute par Kaishu Sano, auteur d’une action individuelle de grande classe : après avoir éliminé Casemiro d’un dribble audacieux, il a enroulé sa frappe du droit depuis l’extérieur de la surface pour loger le ballon dans la lucarne droite d’Alisson Becker.

Le Brésil a égalisé à la 56^e minute : un centre précis venu de la gauche a trouvé Casemiro, dont la frappe puissante a battu le gardien et permis aux siens de revenir au score.

Selon le site de statistiques « Squawka », Casemiro devient le deuxième joueur le plus âgé à marquer pour le Brésil en Coupe du monde, à « 34 ans et 126 jours », derrière Bebeto, buteur à « 34 ans et 137 jours ». devant Thiago Silva, troisième avec « 33 ans et 278 jours ».

Selon Opta, Kaishu Sano, pensionnaire du club allemand de Mayence, a inscrit son premier but en sélection et devient ainsi le premier Asiatique à battre le Brésil d’une frappe lointaine en phase finale de Coupe du monde.