Carvajal raconte les coulisses de son transfert à Getafe et sa position sur un duel face au Real Madrid

Le latéral espagnol Dani Carvajal a exprimé sa grande satisfaction concernant ses premiers jours à Getafe, lors de sa présentation officielle ce vendredi en tant que dernière recrue du club.

Carvajal avait quitté le Real Madrid à la fin de la saison dernière, à l'expiration de son contrat, et n'avait rejoint aucun club, bien qu'il ait indiqué lors de la conférence de presse de ce jour avoir reçu d'autres offres de clubs disposant des moyens financiers pour disputer la Ligue des champions.

Carvajal est revenu sur les coulisses de son arrivée au club, déclarant, selon le quotidien espagnol « Marca » : « La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, et je suis reconnaissant au conseil d'administration et au président pour cette offre. Je crois que le sentiment était réciproque, et c'est pour cette raison que je suis ici comme joueur de Getafe. »

Le joueur a précisé sa position après la fin de son contrat avec le Real Madrid, ajoutant : « Mon idée était de chercher un changement d'air, de partir dans un pays plus exotique ou vers d'autres championnats pour vivre de nouvelles expériences, mais les conditions idéales n'étaient pas réunies. Au final, ma vie c'est le football, je suis passionné par ce sport et animé par l'envie de jouer et de participer, surtout après deux années de blessures durant lesquelles je n'ai pas pu obtenir la régularité que je souhaitais. »

Le latéral espagnol a poursuivi en évoquant son choix de Getafe : « Quand l'offre est arrivée, elle répondait à toutes les exigences que ma famille et moi recherchions, la décision a donc été très facile. Quant à la clause libératoire, l'idée est de rester toute la saison, et nous n'avons pas la possibilité de partir en hiver, à moins que quelqu'un ne paie 50 millions. »

Au sujet du déroulement des négociations, il a expliqué : « Ce fut une semaine remplie de négociations et d'évaluation des options pour finaliser le contrat. Cela ne dépendait pas uniquement de moi et du club, il y avait aussi le plafond salarial de la Ligue, un facteur qui a rendu la situation un peu plus complexe, mais nous l'avons résolu et nous sommes heureux. »

Concernant la confrontation avec son ancien club, le Real Madrid, il a ajouté : « En vérité, tout ce que j'imagine, c'est que l'entraîneur me fasse jouer lundi et que je rejoue enfin. Voilà ce qui me préoccupe aujourd'hui et je ne vais pas m'inquiéter de ce qui pourrait arriver dans le futur. Je veux jouer et j'ai une énorme envie d'être sur le terrain. Je sais que cela peut paraître banal, mais c'est la vérité. »

Carvajal a également révélé avoir refusé d'autres offres, précisant : « J'ai reçu des offres de grands clubs européens pour jouer la Ligue des champions, mais aujourd'hui, à 34 ans, la priorité reste ma femme et mes enfants, et ce projet m'a beaucoup motivé. »

Interrogé sur ce qu'il peut apporter à l'équipe, il a déclaré : « Je n'aime pas me définir moi-même ni dire comment je peux aider ; je préfère laisser l'entraîneur me demander et suivre ses consignes. Mais avec les jeunes joueurs, j'aimerais jouer le rôle du vétéran, du joueur d'expérience, et essayer de les aider, car il y a ici des joueurs dotés de très bonnes qualités dont on peut tirer profit. »

Il a aussi abordé la participation de l'Espagne à la dernière Coupe du monde, remportée par la sélection, à laquelle il n'était pas convoqué, affirmant : « J'ai vécu cette aventure comme n'importe quel autre supporter. Tout le monde sait ce que ce pays représente pour moi et ce que signifie porter le maillot de la sélection nationale. À partir du moment où je ne suis pas appelé, c'est ainsi, mais je ne refuserai jamais de porter à nouveau le maillot national. »

Carvajal a conclu en commentant ses adieux au Real Madrid et ses nouvelles ambitions : « Je pense que ce chapitre s'est refermé en mai dernier, lorsque j'ai eu droit à cet adieu extraordinaire. Je voudrais remercier tous les supporters, ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie car j'ai vu la reconnaissance que m'a témoignée le stade Santiago-Bernabéu. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute, ils m'ont accueilli ici à bras ouverts, et le seul objectif est d'aider et d'assurer notre place en championnat. Et pourquoi ne pas rêver d'objectifs plus grands, aussi bien en Coupe qu'en Ligue Europa Conférence. »