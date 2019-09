Carvajal : "Le Real Madrid, tout le monde veut y venir, personne ne veut en partir"

Dani Carvajal explique pourquoi la révolution est très compliquée à faire au Real Madrid.

Il y a eu beaucoup de discussions avant l'été au sujet des changements radicaux que le retour de Zinedine Zidane était censé installer au Real, mais hormis Eden Hazard, aucune véritable superstar n'est arrivée et peu de départs ont eu lieu.

"On parle toujours de révolution", a expliqué Carvajal au micro de Radio Marca et El Partidazo de Cope. "Mais dans une équipe comme le , où tout le monde veut être et que personne ne veut quitter, ce n'est pas facile."

"Des joueurs comme Hazard, [Eder] Militao, [Ferland] Mendy sont venus pour nous aider, et je pense que c'est pour compléter une grande équipe." La saison n’a pas commencé comme prévu à Madrid, mais Carvajal n’est pas inquiet pour l’instant. "Les gens pourraient penser que comme nous avons fait match nul deux fois en trois matches, les fantômes de l'année dernière reviennent", a estimé le défenseur.

"Mais les sensations au sein du groupe ne sont pas mauvaises. Il est vrai que nous devons être plus incisifs en attaque et en défense, mais nous ferons de grandes choses."

Interrogé sur le mercato, Carvajal n'est pas du tout contre une éventuelle arrivée de Neymar dans le futur : "Vous avez vu qu'un jour il se rendait à Barcelone et le lendemain chez nous, et un autre il restait. Nous avons demandé à nos Brésiliens et ils nous ont dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, qu'il doutait. »

"Il fait partie des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde. Un joueur comme celui-là est le bienvenu dans n'importe quelle équipe."