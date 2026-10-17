L'expulsion de Facundo Bernal, joueur du Real Betis, face au Barça à la 54e minute, ce samedi en Liga, a remis en lumière une statistique relative aux périodes de supériorité et d'infériorité numérique chez les trois plus grands clubs du championnat espagnol au cours de la dernière décennie, qui montre que le club catalan a évolué en supériorité numérique bien plus longtemps que le Real Madrid et l'Atlético Madrid.

Bernal avait reçu un carton rouge direct après avoir donné un coup de tête à Lamine Yamal, dans une rencontre qui s'est achevée sur une victoire du Barça (5-2), lors de la neuvième journée de Liga.

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Selon le compte "MisterChip", spécialisé dans les statistiques, le Barça a joué 1333 minutes en supériorité numérique sur ses adversaires au cours de la dernière décennie, contre 471 minutes en infériorité numérique, soit un solde net de 862 minutes en sa faveur.

De son côté, le Real Madrid a disputé 570 minutes en supériorité numérique, contre 661 minutes en infériorité numérique, soit un solde net de -91 minutes, tandis que l'Atlético Madrid a joué 499 minutes en supériorité numérique et 829 minutes en infériorité numérique, soit un solde net de -330 minutes.

Au chapitre des cartons rouges, les mêmes chiffres indiquent 30 joueurs expulsés du côté du Barça contre 55 joueurs chez les adversaires, soit un différentiel positif de 25 cas en faveur du club catalan.

Quant au Real Madrid, il a vu 35 de ses joueurs expulsés contre 38 joueurs chez ses adversaires, soit un différentiel positif de 3 cas, tandis que 45 joueurs de l'Atlético Madrid ont été expulsés contre 29 joueurs des équipes adverses, soit un différentiel négatif de 16 cas.

Cette statistique se limite aux expulsions de joueurs présents sur le terrain, sans comptabiliser les cartons rouges adressés aux remplaçants.







