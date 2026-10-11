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Malen espulso Como RomaGetty Images
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Carton rouge pour Malen, Marelli : « C’est justifié. Il effleure le ballon, mais son intervention est vraiment mauvaise. »

AS Roma

La Roma termine la rencontre à dix contre onze face à Como, après l’expulsion de Donyell Malen pour une faute sur Bruno Kaiki alors qu’il tentait de récupérer le ballon. Aucun doute pour l’arbitre central, ni pour la VAR : le Néerlandais intervient sur le Brésilien le pied en avant et la jambe haute.


LES PROPOS DE MARELLI : Au micro de Dazn, Luca Marelli partage cet avis : « Le carton rouge est justifié. Il est vrai qu’il effleure le ballon avec l’intérieur du pied droit. Mais il intervient vraiment très mal, le pied levé au-dessus de la cheville, le genou tendu, à vive allure… Une décision justifiée pour un geste vraiment dangereux. »

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