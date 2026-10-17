Le match à l’Alte Försterei n’avait débuté que depuis quelques secondes lorsque Nwaneri a rudement fauché Tom Rothe, joueur de l’Union Berlin, au milieu de la moitié de terrain berlinoise. L’arbitre Daniel Schlager s’est précipité vers lui et a aussitôt brandi avec autorité le carton rouge à l’adresse du joueur offensif de Dortmund.

Mais ce n’était manifestement pas son intention : l’arbitre a fait un geste décidé de la main gauche pour dissiper le malentendu, avant de tendre un carton jaune à Nwaneri de la main droite. Au bord du terrain, l’entraîneur du BVB Niko Kovac a accueilli la scène avec un sourire.

Le tacle glissé de Nwaneri n’était pourtant pas loin de mériter une expulsion. L’Anglais de 19 ans s’est jeté latéralement sur son adversaire à grande vitesse, manquant le ballon de peu, mais pas la cheville droite de Rothe, touchée par la semelle apparente de son pied gauche. Si le contact avait eu lieu quelques centimètres plus haut, Schlager aurait probablement sorti délibérément le carton rouge.

Nwaneri critiqué : la réaction de Kobel, gardien du BVB

« Je n’en croyais pas mes yeux », a déclaré le gardien du BVB Gregor Kobel à Sky, interrogé sur cette curieuse confusion entre les cartons. Le Suisse a toutefois aussi critiqué son jeune coéquipier : « Cette faute était vraiment à la limite. Je ne sais pas s’il faut intervenir de cette manière. »

Nwaneri a rejoint le BVB cet été sous forme de prêt en provenance du FC Arsenal, champion d’Angleterre, après que la nouvelle recrue Giannis Konstantelias s’est rompue un ligament croisé lors de la première journée. À Berlin, ce gaucher capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs dispute son cinquième match de Bundesliga, auxquels s’ajoutent deux rencontres de Ligue des champions.