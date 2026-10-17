Le match au stade An der Alten Försterei venait à peine de commencer que Nwaneri fauchait rudement Tom Rothe, le joueur berlinois, dans la moitié de terrain de l'Union. L'arbitre Daniel Schlager, accouru sur les lieux, brandissait aussitôt avec autorité le carton rouge à l'adresse du joueur offensif de Dortmund.

Mais ce n'était apparemment pas son intention : l'arbitre a fait un geste résolu de la main gauche pour écarter cette possibilité, avant de montrer le carton jaune à Nwaneri de la main droite. Au bord du terrain, l'entraîneur du BVB, Niko Kovac, a réagi avec un sourire.

Le tacle glissé de Nwaneri n'était toutefois pas loin de mériter l'expulsion. L'Anglais de 19 ans s'est jeté latéralement sur son adversaire à vive allure, manquant le ballon de peu, mais pas la cheville droite de Rothe, touchée par la semelle de son pied gauche. Si le contact avait eu lieu seulement quelques centimètres plus haut, Schlager aurait sans doute choisi, cette fois délibérément, le carton rouge.

Nwaneri a rejoint le BVB en prêt cet été en provenance d'Arsenal FC, champion d'Angleterre, après la rupture du ligament croisé subie par la recrue Giannis Konstantelias lors de la première journée. À Berlin, ce gaucher polyvalent en attaque dispute son cinquième match de Bundesliga, auxquels s'ajoutent deux rencontres de Ligue des champions.