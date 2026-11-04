Carton rouge oublié ! Une commission de la Premier League reconnaît que Cole Palmer aurait dû être expulsé pour comportement violent lors de la défaite de Chelsea face à Tottenham

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La star de Chelsea Cole Palmer aurait dû être expulsée pour comportement violent lors de la récente défaite face à Tottenham dans le derby londonien, selon la commission chargée d’examiner les incidents clés des matches de Premier League. Si l’international anglais a finalement été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, les officiels reconnaissent désormais qu’il a eu de la chance de rester sur le terrain à la suite d’une altercation houleuse.

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La commission relève une erreur sur un geste violent

La commission indépendante chargée d’examiner les incidents majeurs de match (KMI) en Premier League a conclu que l’arbitre Chris Kavanagh avait commis une erreur importante en ne donnant pas de carton rouge direct à Palmer lors de la défaite 2-0 de Chelsea contre Tottenham, le 24 octobre. L’incident s’est produit après que le milieu de Tottenham Mateus Fernandes a utilisé son bras pour bloquer une passe, empêchant Palmer de s’échapper. Furieux de cette main, le joueur de Chelsea a perdu son sang-froid : il s’est précipité sur Fernandes pour le bousculer alors que celui-ci se relevait, touchant son visage.

Kavanagh a opté sur le moment pour un carton jaune, mais la commission indépendante composée de cinq membres a depuis examiné les images et jugé cette sanction insuffisante. Selon ses conclusions, trois de ses cinq membres estiment que l’international anglais aurait dû être immédiatement expulsé pour comportement violent. Ils ont relevé un « contact évident avec la tête » et décrit la réaction physique agressive de Palmer comme « inutile, dangereuse et d’une force excessive », laissant entendre qu’il avait eu de la chance de rester aussi longtemps sur le terrain.

Des avis divergents sur la décision prise sur le terrain

Si la majorité de la commission KMI était favorable à un carton rouge direct, avant que Palmer ne soit finalement expulsé pour un deuxième carton jaune après un tacle mal maîtrisé sur Conor Gallagher, l’avis n’était pas unanime. Deux des cinq membres ont soutenu la décision initiale de l’arbitre de brandir un carton jaune, estimant que les gestes de Palmer, bien qu’agressifs, n’atteignaient pas le seuil d’une force excessive.

Fait notable, bien que la majorité ait jugé qu’un carton rouge aurait été la bonne décision, l’ensemble de la commission a soutenu le choix de l’assistance vidéo à l’arbitrage de ne pas intervenir pendant le match. Ses membres ont unanimement estimé que cette absence d’intervention était justifiée, car un carton jaune avait déjà été donné sur le terrain et que l’incident ne répondait donc pas au critère d’« erreur claire et manifeste » requis pour revenir sur une décision en cours de match.

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D’autres décisions arbitrales préoccupantes dans le championnat

L’examen de la huitième journée a également mis en lumière d’autres erreurs arbitrales importantes, notamment un penalty non accordé lors de la victoire 2-1 d’Aston Villa contre Manchester City. La commission a estimé que Johan Manzambi aurait dû obtenir un penalty après avoir été mis à terre par Elliot Anderson.

Sur cette action, trois membres de la commission ont estimé qu’Anderson n’avait fait aucune véritable tentative pour jouer le ballon. Deux membres ont par ailleurs jugé que l’assistance vidéo à l’arbitrage aurait dû intervenir pour corriger l’erreur de l’arbitre.

Le bilan chiffré de la justesse des décisions arbitrales

Sur la huitième journée, la commission chargée d’examiner les incidents majeurs de match a jugé correctes 26 des 30 décisions importantes, portant à 88 % le taux global de décisions correctes en Premier League sur les 162 incidents examinés jusqu’ici cette saison.