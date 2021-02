Carton rouge de David Luiz, Arsenal va faire appel

Arsenal lancera un appel contre le carton rouge de David Luiz contre les Wolves, Goal peut confirmer.

David Luiz a été expulsé après que l'arbitre Craig Pawson ait décidé qu'un contact avait été établi entre l'azncien Parisien et Willian José dans la surface de Wolverhampton juste avant la mi-temps. Ruben Neves est intervenupour marquer le penalty qui en résultait.

Nicolas Pepe avait donné l'avantage aux Gunners avec un superbe but à la 32e minute , mais après le penalty de Neves et une superbe frappe longue portée de Joao Moutinho a donné la victoire aux hôtes.

Goal peut confirmer que les Londoniens feront appel à l'expulsion de Luiz car ils pensent que le geste du Brésilien était accidentel et que Luiz essayait clairement d'éviter tout contact avec José avant que l'attaquant ne tombe.

Arsenal a étudié les images de près et est catégorique sur le fait que s'il y avait un contact, il était minime, de sorte que le club du nord de Londres ne pense pas que l'incident valait une faute.

Arteta a exprimé sa frustration lors de d'après-match, déclarant aux journalistes: "Je l'ai vu 10 fois sous différents angles et je ne peux pas vous dire où se trouve le contact." Lorsqu'on lui a demandé si le club chercherait à faire annuler le carton rouge, l'Espagnol a répondu: «Je dirais oui, allons-y tout de suite, mais nous devons parler et prendre la décision [sur] la meilleure chose à faire. S'ils ont encore 50 angles différents pour le regarder, peut-être que je serai surpris. Jouer avec 10 hommes pendant 45 minutes en Premier League sans votre défenseur central, contre cette opposition, bien sûr, ça change la donne."

L'article continue ci-dessous

"C'était une décision importante, s'ils l'ont bien prise et peuvent justifier qu'ils l'ont bien fait, je lève la main et je m'excuse. La façon dont nous avons perdu le match est là où ça fait vraiment mal, c'est douloureux."

Dans l'état actuel des choses, Luiz devra purger une interdiction d'un match et ratera le prochain choc d'Arsenal en Premier League à Aston Villa samedi. Si les Gunners échouent avec leur appel, le joueur de 33 ans manquera également une rencontre contre Leeds à l'Emirates Stadium huit jours plus tard et un affrontement contre Manchester City au même endroit le 21 février.

Arteta est déjà certain d'être sans son gardien titulaire Bernd Leno pour ces trois matches, l'Allemand ayant également été expulsé lors de la défaite face aux Wolves.