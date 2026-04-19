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Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

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Carton rouge à prévoir après Chelsea - Man United ? Des images surprenantes mettant en scène Bruno Fernandes circulent

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League

Les supporters de Manchester United ont exprimé leur consternation après l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) samedi soir, lors de la rencontre entre Chelsea et les Red Devils. Ils estiment que Romeo Lavia aurait dû écoper d’un carton rouge.

Malgré une domination des Blues à Stamford Bridge, les Red Devils ont pris l’avantage juste avant la mi-temps : Bruno Fernandes centre depuis le côté pour Matheus Cunha, qui conclut avec précision.

En fin de rencontre, un second incident a impliqué Bruno Fernandes : après avoir été victime d’une faute, le Portugais est resté au sol, et Lavia s’est appuyé de tout son poids sur sa jambe.



L’arbitre, après consultation de la VAR, a choisi de ne pas sanctionner le joueur, malgré les protestations du Portugais. Les fans des Red Devils réclament désormais la suspension de Lavia.

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