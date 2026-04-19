Les supporters de Manchester United ont exprimé leur consternation après l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) samedi soir, lors de la rencontre entre Chelsea et les Red Devils. Ils estiment que Romeo Lavia aurait dû écoper d’un carton rouge.

Malgré une domination des Blues à Stamford Bridge, les Red Devils ont pris l’avantage juste avant la mi-temps : Bruno Fernandes centre depuis le côté pour Matheus Cunha, qui conclut avec précision.

En fin de rencontre, un second incident a impliqué Bruno Fernandes : après avoir été victime d’une faute, le Portugais est resté au sol, et Lavia s’est appuyé de tout son poids sur sa jambe.









L’arbitre, après consultation de la VAR, a choisi de ne pas sanctionner le joueur, malgré les protestations du Portugais. Les fans des Red Devils réclament désormais la suspension de Lavia.