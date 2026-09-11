Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a révélé les détails de l'absence du latéral anglais Luke Shaw lors du match face au Sabah azerbaïdjanais, en affirmant que le joueur ne souffrait pas d'une blessure grave et que la décision de l'écarter avait été prise à titre de précaution avant le derby de Manchester tant attendu contre le voisin Manchester City.

Manchester United a signé une victoire confortable sur le score de 4-0 face à Sabah, hier soir jeudi, pour son entrée en lice en Ligue des champions au stade d'Old Trafford, mais Shaw était absent de la liste de l'équipe pour cette rencontre.

Carrick explique l'absence de Shaw

Carrick a déclaré, dans des propos relayés par le journal britannique « Mirror » au sujet de Shaw : « C'est un peu une question de gestion de son temps de jeu. Il était sorti lors du dernier match face à Everton en raison de quelques contractures musculaires. »

Et d'ajouter : « Nous n'avons pas voulu prendre de risque avec lui, nous avons essayé de gérer sa situation avec prudence, et nous verrons comment cela évoluera dans les prochains jours. »

La décision de ménager Shaw intervient avant le derby contre Manchester City, ce qui traduit la volonté du staff technique de garantir sa disponibilité pour cette rencontre attendue.

Dorgu brille en l'absence de Shaw

Patrick Dorgu a profité de l'absence de Shaw pour débuter comme titulaire au poste de latéral gauche, et il a livré un match remarquable, offrant le premier but de Manchester United inscrit par Matheus Cunha, tout en contribuant à ce que l'équipe conserve sa cage inviolée pour la première fois cette saison.

Dorgu a reçu le trophée d'homme du match décerné par l'Union européenne de football, et il a déclaré après la victoire : « C'était bien. Je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné l'occasion de jouer en Ligue des champions. Je suis très content de ma performance, et encore plus heureux que l'équipe ait pris les trois points et lancé notre parcours en Ligue des champions. »

Et d'ajouter : « Nous avons encaissé beaucoup de buts lors des deux derniers matchs, il était donc bon de retrouver la confiance avant le derby en fin de semaine. »

Carrick offre une chance à Amass

Carrick ne s'est pas contenté d'offrir à Dorgu une occasion de jouer : il l'a également ménagé dans les dernières minutes, après avoir fait entrer le défenseur Harry Amass en remplaçant au poste de latéral gauche.

Amass était absent de la liste de Manchester United lors du match face à Everton, qui s'était soldé par un nul 2-2 en Premier League en début de semaine.

« Le résultat paraît confortable, mais ce ne fut pas facile »

Carrick s'est dit satisfait de la performance défensive de son équipe et de sa capacité à préserver sa cage inviolée, tout en saluant dans le même temps le niveau offensif de la formation.

L'entraîneur de United a déclaré : « C'est bien de garder sa cage inviolée et de remporter la victoire. Je pense qu'une partie de ce que nous avons produit offensivement était formidable, et il y a eu des périodes durant lesquelles nous avons pratiqué un très bon football, et nous avons été dangereux dans les transitions. »

Il a poursuivi : « Nous avons bien défendu pendant la plupart des phases du match, mais je dois accorder beaucoup de mérite à Sabah. C'est une équipe difficile à affronter, qui s'appuie sur les passes courtes et la combinaison entre ses joueurs, et qui vous oblige à beaucoup travailler pour récupérer le ballon. »

Il a conclu : « Le résultat paraît confortable, mais il ne l'a pas été tout au long de la partie. Je pense que nous avons produit beaucoup de bonnes choses ce soir, et c'est ce qui nous a valu ce résultat. »