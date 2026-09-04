Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé son grand sentiment de satisfaction à l'égard de l'activité de son club durant le mercato estival, insistant sur le fait que la direction du club a exploité les fonds disponibles de la meilleure façon possible.

Manchester United a dépensé près de 150 millions de livres sterling pour rénover son milieu de terrain en engageant le trio Andre Santos, Yori Tielemans et Carlos Baleba.

Les clubs de Manchester City, Tottenham, Chelsea et Liverpool, concurrents de Manchester United en Premier League, ont dépensé au moins 100 millions de livres sterling pour recruter un seul joueur.

Carrick a exprimé sa pleine satisfaction quant à l'effectif actuel de son équipe, affirmant que les dirigeants du club, au premier rang desquels le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox, ont tiré le maximum du budget qui était disponible.

Carrick a déclaré lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi : « Nous avons abordé le mercato avec le souhait d'en ressortir avec un effectif plus fort que celui que nous avions la saison dernière, et nous avons effectivement ajouté de la force au groupe. »

Carrick a ajouté au sujet de la stratégie financière du club : « Je pense que nous avons fait un très bon travail à cet égard. La situation financière est ce qu'elle est en termes de ce avec quoi nous pouvons travailler et de ce que nous essayons de réaliser au maximum. »

L'entraîneur de Manchester United a poursuivi : « Au vu de ce que nous avons dépensé, je pense que nous avons tiré le maximum possible sans le moindre doute, et c'est pourquoi je suis très heureux. »

Manchester United a fait l'objet de critiques de la part de certains supporters en raison de l'absence de recrutement d'un nouvel arrière gauche avant la fermeture du mercato ce mardi.



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Le club anglais s'était renseigné sur la possibilité d'engager Rayan Aït-Nouri, mais l'affaire n'a pas abouti, si bien que Carrick s'appuiera, au moins pour la première moitié de la saison, sur Luke Shaw comme seul arrière gauche de formation dans l'équipe.

Carrick a commenté l'absence de recrutement d'un arrière gauche en disant : « On peut toujours évaluer les choses, et il y a d'autres choses que l'on peut faire ou que l'on aurait pu faire, et qu'il aurait peut-être été possible de mener à bien. »

L'entraîneur de Manchester United a expliqué dans ses propos : « Certaines options deviennent disponibles et d'autres non, et cela fait partie du développement du groupe et de la volonté permanente de progresser. Il n'existe pas d'effectif totalement parfait, et il faut toujours chercher des moyens de s'adapter. »

L'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee a suscité un intérêt tardif du club d'Everton ce mardi, mais le mercato s'est refermé alors qu'il restait dans les rangs de Manchester United.

Le joueur âgé de 25 ans n'a disputé aucune minute jusqu'à présent cette saison, mais Carrick s'attend à ce qu'il ait un rôle important au sein de l'équipe durant cette saison.

Au sujet de la situation de l'attaquant néerlandais, Carrick a déclaré : « Zirkzee est un joueur important. »

Carrick a poursuivi : « Encore une fois, cela concerne l'équipe, l'effectif, la profondeur et toute la saison. Joshua est heureux ici, et ma relation avec lui est très bonne. »

Il a ajouté : « Ce que le joueur veut, c'est jouer plus de minutes que ce qu'il a obtenu, et c'est une chose positive qui renforce la saine concurrence pour les places. Nous avons de nombreux matches à venir, même au cours des deux prochaines semaines. »

Carrick a conclu : « Zirkzee a la capacité de proposer des niveaux très élevés, je l'ai vu moi-même et je sais ce dont il est capable, et j'ai hâte de le voir le faire de manière plus régulière avec nous. »