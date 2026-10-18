Carrick répète les erreurs de ses prédécesseurs : Manchester United avance les yeux fermés vers une nouvelle saison perdue

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, fait face à une pression croissante alors que les résultats de son équipe continuent de décliner. Le match nul 1-1 concédé face à Leeds United a relancé le débat sur l'avenir du technicien, au milieu des craintes de voir se répéter le scénario du licenciement de ses prédécesseurs Ruben Amorim et Erik ten Hag, dans un contexte de début de saison catastrophique et d'absence de signes d'amélioration.

La crise actuelle ressemble à ce qui s'était produit la saison dernière, lorsque Amorim avait été limogé moins de 24 heures après un match nul de United face à Leeds sur le même score, à la suite d'une conférence de presse virulente au cours de laquelle il avait critiqué Jason Wilcox, le directeur du football du club.

Et bien que rien ne confirme qu'une décision similaire sera prise à l'encontre de Carrick cette semaine, l'entraîneur se retrouve sous une pression grandissante, avec des résultats toujours décevants.

Après 7 journées de Premier League, United ne compte que 7 points, soit 14 points de retard sur le leader Manchester City. Le club a également été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise dès le premier tour pour la deuxième saison consécutive, et n'a signé que deux victoires depuis le début de la saison, l'une face à Ipswich Town et l'autre contre une équipe azerbaïdjanaise en Ligue des champions.

Ce scénario rappelle, selon un rapport de la chaîne « ESPN », un schéma qui s'est répété ces dernières années à Old Trafford : « un début difficile, puis un recul des résultats, suivi d'une annonce de la direction soutenant l'entraîneur et attendant une amélioration des performances, avant que la crise ne se termine par son licenciement sans traitement en profondeur des problèmes dont souffre l'équipe ».

Même si Carrick a obtenu un contrat de deux ans en mai dernier, en récompense pour avoir ramené l'équipe en Ligue des champions après avoir pris les rênes à titre intérimaire en janvier en remplacement d'Amorim, la persistance des résultats négatifs pourrait mettre son avenir en jeu.

Des noms comme Eddie Howe, Antonio Conte et Kieran McKenna pourraient figurer parmi les options dont dispose le club, si la décision d'un changement était prise.

Carrick a tenté de rectifier la trajectoire lors du match face à Leeds, en s'appuyant sur 3 défenseurs et en renforçant le milieu de terrain, dans l'espoir d'offrir davantage de cohésion à son équipe.

Bryan Mbeumo a réussi à donner l'avantage à United à la 35e minute, mais l'équipe n'a pas su exploiter cet avantage ni le consolider, avant que Dominic Calvert-Lewin n'égalise pour les locaux six minutes après le début de la seconde période, profitant d'une confusion défensive consécutive à un corner.

Si le changement tactique a apporté à United une certaine stabilité défensive, cela s'est fait au détriment de l'efficacité offensive, l'équipe apparaissant incapable d'imposer son style ou de créer suffisamment d'occasions pour emporter la rencontre.

À cela s'ajoute le calme étrangement excessif de Carrick sur la ligne de touche, alors que l'équipe avait besoin d'un leadership plus affirmé face à la baisse de niveau.

En revanche, l'entraîneur a tenté de rester optimiste, déclarant aux journalistes : « Nous ne prétendons pas que tout va bien, mais parfois, quand on traverse des difficultés, il faut trouver un moyen de les surmonter. Nous devons trouver une issue. Je comprends que la situation ne paraisse pas bonne, mais je n'ai pas le moindre doute sur notre capacité à enchaîner une série de résultats positifs. »

Et Carrick d'ajouter : « Il y a beaucoup de motifs d'optimisme, et je crois que nous sommes encore capables de réaliser une très bonne saison. »

Mais les prochaines échéances ne laisseront pas beaucoup de temps à l'entraîneur, puisque United se prépare à affronter Côme en Ligue des champions mercredi, avant de recevoir Bournemouth à Old Trafford dimanche, deux rencontres dont les résultats pourraient peser sur la position de la direction quant au maintien du staff technique.

Ce début de saison ressemble à ce qui s'était passé lors de la saison 1986, quand Manchester United avait souffert de résultats modestes avant de licencier son entraîneur début novembre, après avoir récolté 13 points en 13 matches, ouvrant ensuite l'ère Alex Ferguson, devenue l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire du club.

Quatre décennies plus tard, United se retrouve face à une question renouvelée : « Carrick parviendra-t-il à stopper la chute et à remettre l'équipe sur les bons rails, ou le licenciement se répétera-t-il, le club entamant alors sa quête d'un nouvel entraîneur pour sauver une saison menacée d'effondrement ? »