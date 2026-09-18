L'entraîneur Michael Carrick a assumé la responsabilité du mauvais début de saison de Manchester United, tout en appelant en même temps à remettre les choses dans leur contexte, affirmant qu'une série de mauvais résultats n'est pas la fin du monde.

Manchester United occupe la 13e place au classement de la Premier League et n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses quatre premiers matchs dans la compétition.

United a perdu le derby de Manchester avant de subir une défaite retentissante sur le score de 3-2 face à Brighton en Coupe de la Ligue anglaise, malgré une avance de 2-0.

Cette défaite était la première fois que United perdait à domicile après avoir mené 2-0 depuis 50 ans, et les joueurs ont été la cible des sifflets des supporters au coup de sifflet final, dans un climat de colère des fans.

Le journal Independent a publié les déclarations de Carrick lors de la conférence de presse, avant le match face à Fulham dimanche prochain, lors de la cinquième journée de Premier League.

Carrick a déclaré : « Ce n'est pas une catastrophe ni un désastre. Ce n'est pas la fin du monde. Nous ne sommes pas dans une situation où nous vivons une très longue série de résultats catastrophiques. Nous avons perdu deux matchs récemment, mais nous avons le sentiment d'avoir bien entamé tous les matchs que nous avons disputés, et d'y avoir été présents, si ce n'est d'avoir été la meilleure équipe en début de rencontre. »

Il a souligné : « Ce n'est pas que nous souffrons réellement tout le temps. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses dans ces matchs... et c'est de là que vient la confiance. Les bonnes choses que nous avons faites sont complètement occultées, d'une manière ou d'une autre, par l'atmosphère qui nous entoure, mais elles ne le sont pas pour nous. »

Il a insisté : « Ce n'est pas un jeu de reproches. Rejetez la faute sur moi, cela ne pose aucun problème. J'assumerai la responsabilité, quelle qu'elle soit, mais il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les gens. »

Il a expliqué : « Pour nous, il s'agit de trouver des solutions et de devenir meilleurs. Et cela nous concerne tous, en tant que club de football, en tant que groupe de joueurs, staff technique, propriétaires et supporters. C'est une responsabilité collective. Je sais seulement où nous voulons aller, et nous voulons y arriver rapidement. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il se sentait sous pression pour changer la situation rapidement, Carrick a répondu : « Je pense qu'il faudra bien plus qu'un ou deux matchs de résultats. Je déteste vraiment perdre, mais cela ne veut pas dire que le monde s'est effondré. Cela ne peut pas nous arriver, car nous devons livrer une bonne performance, nous devons gagner, et il nous reste encore beaucoup de matchs. »

Carrick a également appelé à la retenue dans la manière d'aborder les discussions autour de Jay Gabriel, joueur de l'académie de Manchester United âgé de 15 ans, qui a fait la une de l'actualité cette semaine dans un contexte de rapports indiquant qu'il envisage de quitter le club à la suite de différends entre sa famille et United, sachant qu'il bénéficie d'un intérêt croissant de la part du Real Madrid.

Carrick n'a apporté aucune nouveauté concernant l'avenir du joueur, mais il a déclaré : « Je pense que c'est un jeune garçon, et il est certainement important que nous ne divulguions rien publiquement ici. »

Il a conclu : « Je pense qu'avec l'ampleur de l'intérêt, de l'examen minutieux et de tout ce qui l'entoure, nous devons être prudents et rationnels, et penser à lui et à son bien-être avant toute autre chose. »

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