Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a insisté sur la nécessité de ne pas laisser la polémique arbitrale qui a accompagné la défaite de son équipe face à Manchester City lors du derby de la semaine dernière affecter le reste de la saison, soulignant que les excuses des responsables au sujet de l'erreur ne signifiaient pas grand-chose.

Howard Webb, président de la commission des arbitres au sein de l'association des arbitres professionnels, a exprimé cette semaine sa profonde déception à propos de la validation du but d'Erling Haaland, malgré les tentatives d'Enzo Fernández de jouer le ballon depuis une position de hors-jeu, sur une action qui a scellé la victoire de Manchester City sur le score de 1-0, en dépit de l'expulsion de Phil Foden à la 23e minute.

La situation de Manchester United ne s'est pas améliorée au cours de la semaine, après avoir gaspillé une avance de deux buts et s'être incliné sur son terrain face à Brighton sur le score de 2-3, mercredi soir, quittant ainsi la Coupe de la Ligue anglaise dès le premier tour, Carrick encaissant sa deuxième défaite consécutive à domicile pour la première fois depuis sa prise de fonction en janvier dernier.

Les critiques et les analyses médiatiques qui ont suivi les deux matches ont rappelé, bien que Carrick n'en ait pas besoin, à quel point les crises peuvent s'accélérer et les récits changer à Old Trafford. Mais l'entraîneur s'attache actuellement à surmonter ce qui s'est passé et à se concentrer sur le duel face à Fulham, prévu dimanche à l'extérieur.

Carrick a déclaré, commentant l'erreur arbitrale, dans des propos mis en avant par le réseau « ESPN » : « Cela peut avoir un impact à un moment donné, et cela peut être un impact important, mais nous ne pouvons pas le laisser affecter le reste de la saison. Il nous appartient de renouer avec le chemin de la victoire le plus rapidement possible. »

Carrick a affirmé conserver sa confiance envers les arbitres, mais il a ajouté : « Les excuses ne signifient pas grand-chose. Je peux apprécier et respecter le fait qu'ils reconnaissent l'erreur et lèvent les mains en disant : nous nous sommes trompés sur cette décision. Je pense que ce genre de choses arrive effectivement. »

Il a poursuivi : « Mais nous devons aller de l'avant et composer avec ce qui se présente à nous. Peut-être obtiendrons-nous une ou deux décisions en notre faveur par la suite, dans le cadre de l'équilibre, des pourcentages ou de la loi des moyennes, ou peu importe. »

Il a ajouté : « Mais c'était une décision extrêmement lourde et difficile à accepter, et elle a eu un impact énorme sur le match, c'est pourquoi cela a été particulièrement difficile. »

La polémique autour du but de Haaland a détourné l'attention du public de l'incapacité de Manchester United à percer la défense de Manchester City, qui a évolué à dix depuis le milieu de la première mi-temps.

Bien que Kobbie Mainoo et Marcus Rashford aient tous deux frappé le poteau, et que Gianluigi Donnarumma ait repoussé une tentative décisive de Bryan Mbeumo dans le temps additionnel, Manchester United a peiné à créer des occasions malgré sa supériorité numérique.

Après que l'équipe eut gaspillé une avance de deux buts et perdu à domicile face à Brighton pour la première fois depuis 50 ans, le même mois où elle a concédé deux nuls après avoir mené face à Everton sur le score de 2-2, Carrick a été confronté à des questions concernant le manque d'instinct de tueur de son équipe, qui a caractérisé les générations précédentes de Manchester United.

Il a enchaîné : « Je pense que cela concerne ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière ou à peu près, et certains éléments apparus dans les matches, mais cela ne veut pas dire soudainement qu'il y a un problème grave et énorme, et c'est l'équilibre que je dois évaluer. »

Il a conclu : « Il est très facile, simplement parce que ces choses se sont produites récemment, de penser soudainement qu'il s'agit d'un problème qui dure depuis longtemps. Cela fait partie de notre compréhension en tant qu'équipe de ce qui peut arriver dans le football au cours de certains matches, et de ce que nous devons corriger lors de la prochaine étape. »



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