Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé qu'il lui était difficile de vivre une journée pareille, soulignant que lui et ses joueurs ressentaient de la déception, et ce après la défaite de son équipe (3-0), sur la pelouse d'Old Trafford, ce dimanche, lors de la huitième journée de Premier League.

Carrick a analysé la défaite de son équipe en déclarant : « Lenny (Yoro) a glissé sur l'un des buts, et il y a eu un coup franc douteux contre Ayden (Heaven) sur un autre but. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « Je ne pensais pas que quelqu'un était suffisamment près de lui pour justifier un coup franc. La glissade de Lenny est regrettable, car il a un avenir brillant et c'est un joueur talentueux. Il a commis une erreur aujourd'hui et il le ressent, mais il ne devrait pas. Les erreurs arrivent – ce n'est pas une faute au sens propre du terme, c'est juste une glissade. »

Il a poursuivi : « Sur le troisième but, les supporters attendaient de nous que nous marquions un but en seconde période, et si une seule occasion s'était présentée, un seul but en seconde période, ils nous auraient soutenus. Nous n'avons pas réussi à trouver ce moment, et le troisième but a été comme un coup fatal. À partir de cet instant, tout était terminé. »

Il a continué : « Il est évident de le dire – des sentiments mitigés étranges à la fin du match. Ce n'est pas une belle façon de terminer la rencontre. »

Au sujet des joueurs, il a ajouté : « Ce fut une journée difficile pour eux, nous avons abordé le match en traversant une certaine instabilité, et cela s'est vu sur le terrain. Ils ont continué à jouer tout en ressentant de la déception et de la douleur. Les joueurs le ressentent. C'est un mauvais sentiment lorsqu'on voit la déception. C'est la réalité, il faut l'accepter, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. »

Il a expliqué : « Il m'est difficile de vivre une journée pareille dans ce club et de ressentir toutes ces émotions, toute cette dynamique que nous avons connue aujourd'hui. Il ne s'agit pas de moi personnellement, mais de Manchester United. Ce furent vraiment des sentiments mitigés aujourd'hui. Je ressens une grande responsabilité, car j'ai passé beaucoup de temps au club. Cela me fait extrêmement mal de traverser ces circonstances à ce moment précis. »

Au sujet du maintien de Fernandes sur le banc des remplaçants, il a dit : « Il y a toujours des moments où l'on essaie de prendre des décisions susceptibles de changer le cours du jeu et de faire la différence, mais ce sont les décisions que nous avons prises aujourd'hui. »

À propos du tour de l'équipe sur le terrain après le coup de sifflet final, il a souligné : « Ce n'était pas un adieu de ma part. Mes sentiments sont mitigés, je ressens de la tristesse pour les joueurs de mon équipe, car ils traversent une période difficile. Nous pouvons aider sur certains aspects, et sur d'autres les choses s'aggravent, et les joueurs le ressentent actuellement. Des sentiments mitigés face à la réaction des supporters de cette manière. »

Il a enchaîné : « Le contact avec les supporters suscite des sentiments mitigés, et il faudra un certain temps pour l'assimiler, mais j'apprécie assurément leur soutien. C'est la situation actuelle, et nous n'avons pas obtenu de résultats ni de performances à la hauteur du niveau requis. »

Il a conclu : « C'est une situation difficile, et il n'y a pas d'échappatoire. Je ne sais vraiment pas à quoi cela ressemblera ni ce qui se passera par la suite. Je ferai toujours de mon mieux pour le club, et je ne reculerai pas sur ce point maintenant. J'aime ce que je fais et je ressens la responsabilité, nous devons attendre et voir. »



