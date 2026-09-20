Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, estime que son équipe en a fait suffisamment pour remporter le match face à Fulham, qui s'est pourtant soldé par un match nul (1-1), dimanche soir, lors de la cinquième journée de Premier League anglaise.

Manchester United totalise 5 points sur les 5 premières journées, avec une seule victoire, ce qui le place à la douzième place du classement de la Premier League.

Michael Carrick a déclaré dans des propos accordés à la chaîne "BBC Sport" : "Je pense que nous en avons fait suffisamment pour gagner le match. Je pense que nous étions capables de l'emporter. C'était un but contre notre camp malheureux, mais nous avons été bons pendant la majeure partie de la rencontre."

Il a ajouté : "Leur gardien a réalisé de brillants arrêts, et un autre jour nous aurions encaissé deux ou trois buts. J'étais satisfait de notre réaction, car les joueurs ont gardé confiance en eux et ont continué à faire les bons choix. Je pense qu'un point est le minimum que nous pouvions obtenir."

À propos du but de Fulham, il a précisé : "Je pense qu'il y a peut-être eu d'abord une faute sur Matheus Cunha, et il y a un avis là-dessus. Le ballon est passé entre les jambes d'un joueur, et cela s'est produit très vite. La chance a été de notre côté sur de nombreuses situations similaires. Heureusement, nous sommes ressortis du match avec quelque chose de positif."

Interrogé sur l'agitation autour de Manchester United et sur le fait de savoir si cela le dérangeait, il a commenté : "Non, ce qui me dérange, c'est que nous voulons de meilleurs résultats. Nous voulons plus de points, nous allons traverser une période où les choses n'iront pas comme il faut, et nous avons connu une période de ce genre où de petites choses se sont transformées en grandes choses."

Il a conclu ses propos : "Nous ne pensons pas du tout que les choses soient parfaites. Nous devons gagner des matches. Les supporters ont été formidables comme d'habitude aujourd'hui, et nous devons leur donner une raison de continuer à chanter."

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