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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, et le capitaine du club, Bruno Fernandes, auraient discuté en privé pour résoudre les récentes tensions dans le vestiaire. Leur relation a été passée au crible après que le meneur de jeu portugais est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de l’humiliante défaite à domicile contre Bournemouth.

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Des tensions internes à Carrington

Carrick et Fernandes ont eu une discussion pour crever l’abcès avant le déplacement de l’équipe à Chelsea ce samedi. L’atmosphère au centre d’entraînement du club, à Carrington, est décrite comme tendue après une série de mauvais résultats qui laisse Manchester United à une modeste 16e place au classement de la Premier League.

Fernandes, 32 ans, est resté sur le banc lors de la défaite 3-0 de Manchester United contre Bournemouth dimanche. La décision de se passer de l’influent milieu de terrain a été perçue comme une mesure disciplinaire audacieuse de la part de Carrick, qui peine à asseoir son autorité dans cette période difficile. Selon BBC Sport, les deux hommes se sont entretenus en privé mardi au centre d’entraînement du club afin d’aborder les problèmes qui menacent de faire dérailler la saison.

Le Portugais a été relégué sur le banc après avoir critiqué la tactique de Carrick à la suite de la défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions. Si la réunion de mardi visait à rapprocher l’entraîneur et son capitaine, on ignore si Fernandes, nommé capitaine du club en 2023, s’est excusé pour ses critiques.

Carrick conserve son poste après une réunion de la direction

Malgré les tensions internes et la piètre prestation contre Bournemouth, la direction de Manchester United a choisi de maintenir son entraîneur en poste pour le moment. Alors que son licenciement était largement attendu après la défaite de dimanche, Carrick dirigera l’équipe lors du match de Premier League à Stamford Bridge. La direction estime que les difficultés actuelles du club, avec une seule victoire en huit matches de championnat, relèvent d’un problème plus large et ne sont pas uniquement de sa faute.

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La direction de Manchester United a estimé que l’entraîneur de 45 ans méritait l’occasion de redresser la situation à Old Trafford, malgré la 16e place de l’équipe en Premier League. Les décideurs sont de plus en plus convaincus que la responsabilité ne repose pas uniquement sur le staff technique. Des dirigeants du club jugent que les joueurs de Manchester United, un effectif qu’ils estiment capable de se qualifier pour la Ligue des champions, sont très en deçà de leur niveau et doivent assumer une part de responsabilité.

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Le retour de Mainoo avant une série de matches décisifs pour Manchester United

Carrick a reçu une autre bonne nouvelle mercredi : le milieu Kobbie Mainoo a repris l’entraînement après deux semaines d’absence sur blessure.

Manchester United doit désormais affronter une série de matches difficiles, à commencer par son déplacement à Chelsea samedi. La tâche ne sera pas plus facile ensuite pour l’équipe de Carrick : elle recevra mardi la Roma, en forme et bien placée en Serie A, avant d’accueillir à Old Trafford un Aston Villa revigoré le 8 novembre.

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Des solutions de rechange à l’étude

Si Carrick reste en poste pour l’instant, le club garderait ses options ouvertes au cas où la série de matches sans victoire se poursuivrait. Des sources ont toutefois indiqué à BBC Sport que le club avait retenu les noms d’Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, et de Julian Nagelsmann, ancien sélectionneur de l’Allemagne et entraîneur du Bayern Munich, parmi les possibles successeurs de Carrick. Cette recherche d’un éventuel remplaçant souligne la précarité de la situation actuelle de Carrick au « Théâtre des rêves ».