Carrick dernière victime en date : l'échec du dossier des entraîneurs coûte à Manchester United plus de 100 millions de livres sterling

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La facture des indemnités versées par Manchester United pour la nomination et le licenciement d'entraîneurs et de directeurs sportifs a dépassé les 100 millions de livres sterling depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, dans l'hypothèse où Mauricio Pochettino prendrait la place de Michael Carrick.

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Pochettino, le sélectionneur des États-Unis, est considéré comme le grand favori pour devenir le nouveau directeur technique de Manchester United après le limogeage de Carrick.

United devra honorer la clause de départ, dont on estime la valeur à environ 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling), figurant dans le contrat de Pochettino avec la Fédération américaine de football.

Une indemnité supplémentaire pourrait également être due pour racheter les contrats des membres du staff de Pochettino, sans parler des indemnités de départ pour Carrick et son équipe technique, dont le coût à lui seul est estimé à au moins 5 millions de livres sterling.

L'arrivée de Pochettino et le limogeage de Carrick devraient faire grimper la facture des indemnités versées par Manchester United au cours des 13 dernières années, depuis le départ de Ferguson, à un peu plus de 108 millions de livres sterling, selon le quotidien britannique « Telegraph ».

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Le journal souligne qu'il s'agit d'une somme colossale pour un club qui s'est séparé de 322 employés au cours des deux dernières années afin de réduire ses coûts, sachant que Manchester United a accusé des pertes de 444 millions de livres sterling sur les sept dernières saisons.

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Carrick a remplacé Ruben Amorim en janvier dernier, puis a signé un contrat de deux ans en mai pour poursuivre l'aventure, et le voilà désormais parti alors qu'il restait plus de 18 mois avant l'expiration de son contrat. Les indemnités versées à Carrick et à ses adjoints Steve Holland et Jonathan Woodgate devraient atteindre au moins 5 millions de livres sterling.

United a versé 11 millions de livres sterling au Sporting Lisbonne en novembre 2024 pour recruter Amorim, et le limogeage du Portugais et de son staff a coûté 8,2 millions de livres sterling au club.

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Le contrat d'Erik ten Hag avait lui aussi été prolongé, bien que Manchester United ait mené des entretiens avec environ six entraîneurs comme remplaçants potentiels, avant que le Néerlandais et son staff ne soient limogés 116 jours plus tard. Cela a coûté 10,4 millions de livres sterling au club.

Par ailleurs, le limogeage d'Ole Gunnar Solskjær en 2021 a coûté 9,1 millions de livres sterling à United, qui a également recruté Ralf Rangnick pour six mois, avec un rôle de consultant prévu pour deux ans pour l'entraîneur allemand une fois la saison 2021-2022 terminée.

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Cependant, il n'a pas occupé ce poste de consultant, et son départ, ajouté à celui de ses collaborateurs et aux autres changements sur le plan sportif, a entraîné des coûts d'indemnités supplémentaires d'un montant de 14,7 millions de livres sterling dans les comptes de United.

Les indemnités les plus importantes versées par Manchester United à ce jour durant l'ère post-Ferguson ont été pour José Mourinho, dont le limogeage a coûté 19,6 millions de livres sterling au club.

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Auparavant, Louis van Gaal était parti après deux saisons d'un contrat de trois ans, en 2016, pour un coût total de 8,4 millions de livres sterling.

David Moyes avait remplacé Ferguson en 2013 avec un contrat de six ans, mais il n'est resté que dix mois avant d'être limogé, ce qui a coûté 4,9 millions de livres sterling à Manchester United.

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Le club avait déjà versé 2,4 millions de livres sterling d'indemnités de fin de contrat à d'anciens employés de l'ère Ferguson que Moyes ne souhaitait pas conserver, parmi lesquels Mike Phelan et René Meulensteen.

En plus de tous ces changements au sein de l'encadrement, Manchester United a passé des mois à tenter d'attirer Dan Ashworth de Newcastle en 2024 pour en faire son directeur sportif, et le club a fini par verser 3 millions de livres sterling pour recruter Ashworth, puis 4,1 millions de livres sterling pour le limoger après seulement cinq mois.