Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, estime que son équipe va dans la bonne direction, malgré le match nul (1-1) concédé face à Leeds United, ce dimanche, lors de la septième journée de Premier League.

Manchester United n'a récolté que 7 points lors des 7 premières journées de Premier League, et n'a signé qu'une seule victoire, obtenue lors de la deuxième journée face à Ipswich Town.

Carrick a déclaré à la chaîne « Sky Sports » après la rencontre : « C'était assurément un pas dans la bonne direction. S'il y avait une quelconque faiblesse, elle aurait été découverte aujourd'hui. »

Il a ajouté : « J'ai senti avant le match que les joueurs étaient prêts. La performance n'a pas été parfaite. Notre confiance en nous n'est pas très élevée, mais les joueurs essayaient de faire les bonnes choses. »

Et de poursuivre : « À certains moments, nous avions vraiment fière allure. Nous avons très bien défendu en tant qu'équipe. »

Il a continué : « Daniel (l'entraîneur de Leeds) et son équipe méritent tous les éloges. C'est une excellente équipe. Ils vous mettent à l'épreuve et vous posent beaucoup de questions. Si vous n'y êtes pas préparé, vous êtes démasqué, et je pense que les joueurs ont été à la hauteur. »

Il a enchaîné : « Il y avait un engagement évident. Il fallait qu'il soit là aujourd'hui. Je n'en ai jamais douté. J'attendais ce match avec impatience pour le voir, il y avait assurément de l'enthousiasme et de la force dans la performance. »

Il a complété ses propos : « J'ai parlé avec les joueurs ce matin de l'histoire de ce match, et de ce qu'il représente pour les supporters et pour le club. Cela met vraiment vos capacités à l'épreuve. La performance n'a pas été parfaite, mais elle a montré une grande détermination à obtenir un résultat positif. »

Il a souligné : « Nous n'allons pas exagérer notre joie car nous n'avons pas gagné le match. Aujourd'hui, nous avons eu le sentiment d'un nouveau départ, au vu de notre situation actuelle. Les joueurs sont très motivés à l'idée de livrer une bonne performance les uns pour les autres et pour le club. »

Au sujet du changement de composition, il a conclu : « Il y avait un sentiment de fraîcheur. Nous avions une colonne vertébrale différente, et c'est très positif pour nous. Un simple ajustement sur le plan tactique, et non un grand changement. Nous devions nous adapter à leurs points forts. »











