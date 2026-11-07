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Serie B - Journée 11 8 nov. 2026 - 11:15 Stadio Dei Marmi

Carrarese-Sampdoria sera diffusé en direct sur DAZN et LaB Channel, les deux plateformes qui détiennent les droits de la Serie B 2026/27. Voici les options disponibles pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Carrarese-Sampdoria, rencontre du championnat de Serie B 2026/27, se joue au Stadio Dei Marmi de Carrare. Deux équipes aux objectifs différents s’affrontent dans un match qui pèse sur leurs classements respectifs.

La Carrarese de Guido Pagliuca aborde ce rendez-vous après une défaite 3-0 contre l’Hellas Verona lors de la dernière journée, un résultat qui a mis fin à une bonne dynamique construite au cours des semaines précédentes. Les Toscans cherchent à réagir immédiatement à domicile.

La Sampdoria de Luca D’Angelo arrive avec un lourd bagage : elle a remporté son dernier match de championnat 2-0 contre la Virtus Entella, mais son parcours de ces dernières semaines reste irrégulier. L’équipe génoise est toujours engluée dans la zone de relégation et a besoin de régularité.

Les confrontations entre les deux équipes sont favorables à la Carrarese, qui a remporté leurs deux derniers duels en Serie B. Pour la Sampdoria, Carrare est historiquement un déplacement difficile.

Un match entre le quinzième et le dix-neuvième du classement, où les points en jeu valent double pour qui veut quitter le bas du tableau. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de la Carrarese, Guido Pagliuca n’a pas encore communiqué sa composition officielle ni annoncé d’absences pour blessure ou suspension. Des informations sur l’effectif seront disponibles dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté de la Sampdoria, Luca D’Angelo n’a pas non plus donné d’indications sur la composition probable ni sur la liste des absents. D’autres nouvelles concernant l’état de l’équipe sont attendues à l’approche du match.

Forme du moment

Sur ses cinq derniers matches de Serie B, la Carrarese compte trois victoires et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-0 contre l’Hellas Verona, qui a interrompu une série positive. Auparavant, les Toscans avaient battu l’Arezzo 2-1 et gagné 2-0 sur le terrain du Calcio Padova. Sur ces cinq rencontres, la Carrarese a inscrit six buts et en a encaissé sept.

Sur ses cinq derniers matches, la Sampdoria compte une victoire, un nul et trois défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre la Virtus Entella, précédée d’une défaite 2-0 sur le terrain de l’Ascoli. Elle avait fait match nul 1-1 contre le Sudtirol et perdu 4-1 contre l’Avellino. Sur ces cinq rencontres, la Sampdoria a inscrit cinq buts et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

Lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, disputée en Serie B le 18 mars 2026, la Carrarese s’est imposée 2-0 à domicile contre la Sampdoria. La confrontation précédente, jouée en décembre 2025 sur le terrain de la Sampdoria, s’était conclue par une victoire de cette dernière 3-2. Sur leurs quatre derniers duels en Serie B, la Carrarese s’est imposée deux fois, la Sampdoria une fois et une rencontre s’est terminée par un nul.

Classement

En Serie B, la Carrarese occupe la quinzième place, tandis que la Sampdoria est dix-neuvième, en pleine zone de relégation.