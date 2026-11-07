Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Serie B
team-logoCarrarese
Stadio Dei Marmi
team-logoSampdoria
Avec le concours de

Carrarese-Sampdoria en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Carrarese vs Sampdoria
Carrarese
Sampdoria
Serie B

Comment regarder le match de Serie B entre Carrarese et la Sampdoria : heure du coup d’envoi et informations sur les équipes

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
SuisseBlue Sport
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !
crest
Serie B - Journée 11
Stadio Dei Marmi

Carrarese-Sampdoria sera diffusé en direct sur DAZN et LaB Channel, les deux plateformes qui détiennent les droits de la Serie B 2026/27. Voici les options disponibles pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Carrarese-Sampdoria, rencontre du championnat de Serie B 2026/27, se joue au Stadio Dei Marmi de Carrare. Deux équipes aux objectifs différents s’affrontent dans un match qui pèse sur leurs classements respectifs.

La Carrarese de Guido Pagliuca aborde ce rendez-vous après une défaite 3-0 contre l’Hellas Verona lors de la dernière journée, un résultat qui a mis fin à une bonne dynamique construite au cours des semaines précédentes. Les Toscans cherchent à réagir immédiatement à domicile.

La Sampdoria de Luca D’Angelo arrive avec un lourd bagage : elle a remporté son dernier match de championnat 2-0 contre la Virtus Entella, mais son parcours de ces dernières semaines reste irrégulier. L’équipe génoise est toujours engluée dans la zone de relégation et a besoin de régularité.

Les confrontations entre les deux équipes sont favorables à la Carrarese, qui a remporté leurs deux derniers duels en Serie B. Pour la Sampdoria, Carrare est historiquement un déplacement difficile.

Un match entre le quinzième et le dix-neuvième du classement, où les points en jeu valent double pour qui veut quitter le bas du tableau. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Carrarese vs Sampdoria Équipes probables

Entraineur

  • G. Pagliuca

Du côté de la Carrarese, Guido Pagliuca n’a pas encore communiqué sa composition officielle ni annoncé d’absences pour blessure ou suspension. Des informations sur l’effectif seront disponibles dans les heures précédant le coup d’envoi.

Du côté de la Sampdoria, Luca D’Angelo n’a pas non plus donné d’indications sur la composition probable ni sur la liste des absents. D’autres nouvelles concernant l’état de l’équipe sont attendues à l’approche du match.

Forme du moment

CAR

CAR - Forme

BSP
V0-2
MOD
V2-1
PAL
D2-1
ARE
V2-1
VER
D3-0
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SAM

SAM - Forme

AVE
D4-1
ARE
D1-2
SUD
N1-1
ASC
D2-0
VEN
V2-0
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sur ses cinq derniers matches de Serie B, la Carrarese compte trois victoires et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-0 contre l’Hellas Verona, qui a interrompu une série positive. Auparavant, les Toscans avaient battu l’Arezzo 2-1 et gagné 2-0 sur le terrain du Calcio Padova. Sur ces cinq rencontres, la Carrarese a inscrit six buts et en a encaissé sept.

Sur ses cinq derniers matches, la Sampdoria compte une victoire, un nul et trois défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre la Virtus Entella, précédée d’une défaite 2-0 sur le terrain de l’Ascoli. Elle avait fait match nul 1-1 contre le Sudtirol et perdu 4-1 contre l’Avellino. Sur ces cinq rencontres, la Sampdoria a inscrit cinq buts et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

Face à face

CarrareseNulSampdoria
2
1
1
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
FDM
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
3
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
FDM
Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
FDM
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

Lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, disputée en Serie B le 18 mars 2026, la Carrarese s’est imposée 2-0 à domicile contre la Sampdoria. La confrontation précédente, jouée en décembre 2025 sur le terrain de la Sampdoria, s’était conclue par une victoire de cette dernière 3-2. Sur leurs quatre derniers duels en Serie B, la Carrarese s’est imposée deux fois, la Sampdoria une fois et une rencontre s’est terminée par un nul.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
PalermePalermePAL
118302513+1227
N
V
N
V
V
2
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
11551177+1020
N
N
V
V
N
3
ModenaModenaMOD
106221810+820
N
V
V
D
V
4
MantovaMantovaMAN
115421511+419
N
N
D
V
D
5
Hellas VéroneHellas VéroneVER
114431913+616
N
V
V
N
N
6
PisaPisaPIS
114432017+316
N
D
N
N
V
7
AvellinoAvellinoAVE
104331510+515
V
N
D
N
V
8
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
D
N
V
N
V
9
SudtirolSudtirolSUD
113621312+115
N
N
D
N
D
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
114341213-115
N
N
V
V
D
11
CesenaCesenaCES
113621214-215
V
N
V
D
N
12
Juve StabiaJuve StabiaJUV
114431211+112
V
N
D
V
V
13
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
D
D
N
14
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
11326920-1111
D
N
D
D
V
15
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
D
N
D
V
N
16
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
D
V
D
V
V
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
D
D
V
N
D
18
EmpoliEmpoliEMP
112361219-79
N
N
D
D
N
19
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
D
N
D
D
20
CatanzaroCatanzaroCAT
111371123-126
D
N
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Serie B, la Carrarese occupe la quinzième place, tandis que la Sampdoria est dix-neuvième, en pleine zone de relégation.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google