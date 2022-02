Carragher se prononce sur l’avenir de Salah

Mohamed Salah sera libre de parler à des clubs de son choix concernant un accord pré-contractuel dans moins d'un an, vu que son bail expire en juin 2023. Sa situation personnelle n’a toujours pas été réglée et cela a de quoi inquiéter les fans des Reds.

"18 mois, c'est long, ça l'est vraiment", a déclaré Carragher au Liverpool Echo. "Je pense que Mo Salah est celui que vous voulez régler en premier, peut-être plus que les autres (Sadio Mané et Roberto Firmino) », a indiqué Carra.

« Une totale confiance en la direction de Liverpool »

"Quand vous regardez lui et Mané maintenant en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, deux des meilleurs attaquants du football mondial, et le service qu'ils ont rendu au club. J'espère que nous pourrons obtenir quelques années de plus d'eux. Mais j'ai toujours fait confiance à Liverpool en tant que club pour ce qui est des achats, des ventes et des contrats. Je pense que nous sommes les meilleurs dans ce domaine, donc je ne panique pas du tout. J'ai une grande confiance en FSG (les propriétaires, ndlr", a poursuivi l’ancien défenseur de l’équipe.

« Michael Edwards va évidemment partir, mais il y a Julian Ward et Jurgen Klopp. C'est une équipe brillante que nous avons dans les coulisses et je pense que nous devrions simplement leur faire confiance », a rappelé celui qui œuvre aujourd’hui comme consultant pour Sky Sports.

Carragher a aussi déclaré que Salah est dans son droit lorsqu’il gagne du temps et exige des conditions salariales plus importantes : "En tant que joueur, je pense que nous sommes tous un peu égoïstes quand il s'agit de situations comme les contrats. Vous vous occupez de vous mais si je suis dans le vestiaire et que Fernando Torres ou Steven Gerrard signe un nouveau contrat, je suis ravi. Et je suis sûr que tout le monde dans ce vestiaire est prêt à tout pour que Mo Salah signe un nouveau contrat, tout comme Sadio Mané et Bobby Firmino. Ce sont des légendes de ce club et nous parlerons d'eux dans 20-30 ans, et c'est dire à quel point ils ont été bons ».

Pour conclure, « Carra » a indiqué qu’il est tout de même content de voir un ailier supplémentaire débarquer sur les bords de la Mersey : "Rien n'est éternel et c'est pourquoi Liverpool a fait une si bonne affaire avec Luis Diaz, car peut-être, qui sait, à la fin de la saison ou l'année suivante, l'un des trois joueurs offensif partira".