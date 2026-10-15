Carragher s'en prend au Real Madrid après le choc face à la Roma : ils perdront le Clasico et le titre en Liga

Jamie Carragher, l'ancienne légende de Liverpool, a critiqué le Real Madrid, malgré la spectaculaire remontada réalisée hier mercredi face à la Roma.

Le Real Madrid a transformé son retard de 1-3 chez son hôte la Roma en une victoire arrachée sur le fil 4 buts à 3, échappant ainsi à sa première défaite en Ligue des champions cette saison et signant un succès palpitant lors de la rencontre disputée mercredi soir, au stade Olympique, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue.

Malgré tout, Carragher n'a pas apprécié la prestation du Real Madrid, affirmant que le niveau de l'équipe est irrégulier.

Carragher a déclaré, selon le journal « AS » : « Il est extrêmement difficile pour n'importe quel entraîneur d'arriver au Real Madrid et de conserver son style habituel. »

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Et d'ajouter : « Il doit améliorer le rendement des attaquants. Mourinho ne peut pas être lui-même au Real Madrid. Leurs retours au score dans les matches ne sont pas convaincants, et on a l'impression que tout s'effondre ou que rien ne tourne rond. »

L'ancienne star de Liverpool a conclu : « Ils tiennent à peine ensemble. Il est probable qu'ils perdent contre Barcelone, puis qu'ils perdent le titre de Liga. »