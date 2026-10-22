Carragher s'en prend à Bruno Fernandes : sans Carrick, je n'aurais jamais remporté le trophée du meilleur joueur de Premier League

Jamie Carragher, légende de Liverpool, a critiqué Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, pour avoir remis en question les tactiques de son entraîneur Michael Carrick, après la défaite 4-1 face à Côme, hier mercredi, en Ligue des champions. Mais il estime que cela pourrait signer la fin du parcours de l'entraîneur des Red Devils.

Fernandes a remis en cause la décision de ne pas presser Côme homme à homme après le match, tandis que Carrick a répliqué en conférence de presse : « Si tu ne cours pas pour défendre, tu ne gagneras pas. »

Les déclarations de Bruno sont intervenues un peu plus d'une semaine après que son coéquipier Lisandro Martínez eut critiqué la direction du club à la suite de la défaite 2-0 face à l'Atlético de Madrid. Carragher avait déjà dénoncé les propos de l'Argentin, et il a adopté une position similaire à l'égard de l'avis du capitaine de Manchester United.

Carragher a déclaré sur la chaîne « CBS Sports » : « Nous avions dit que Lisandro Martínez avait complètement dépassé les bornes lorsqu'il avait critiqué la hiérarchie. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Sky Sports » : « Mais que Bruno Fernandes fasse cela, c'est honteux. La saison dernière, il a remporté le trophée de meilleur joueur de l'année, et il le doit à Michael Carrick, qui a pris les fonctions de directeur technique. Il n'aurait pas obtenu ce trophée sans Carrick, qui l'a remis à sa juste place. »

Et de poursuivre : « Son comportement et sa manière de gérer les choses sont absolument inappropriés. Il s'est comporté de cette façon parce qu'il a été remplacé et qu'il s'est senti humilié ce soir par l'entraîneur. »

Il a continué : « Quand il parle de pressing, qu'il s'agisse d'un pressing homme à homme ou d'un pressing de zone, Bruno Fernandes veut dire depuis des années que Manchester United n'est pas capable de presser. »

L'ancienne star de Liverpool a enchaîné : « Il court dans tous les sens comme un enfant dans une cour d'école, pour les supporters. Tout le monde croit qu'il fournit énormément d'efforts, mais ce n'est pas le cas. Il épuise le reste de l'équipe en agissant ainsi. »

Il a expliqué : « Il n'évolue pas dans une période faste de Manchester United, mais il y a des années, il y avait un capitaine du nom de Bryan Robson, l'un des plus grands joueurs à avoir jamais porté le maillot de Manchester United. »

Il a souligné : « Il n'a pas joué pour des équipes qui remportaient le championnat ou les coupes d'Europe chaque année, et pourtant il est encore considéré comme l'un des plus grands joueurs à avoir évolué au club. Il n'a jamais trahi l'entraîneur ni les joueurs ; au contraire, il a toujours défendu Manchester United avec la plus grande force. »

Il a ajouté : « Voir Bruno jouer chaque semaine, lever sans cesse les bras face aux joueurs, c'est honteux qu'il critique l'entraîneur au vu de ses performances cette saison sur le terrain. Un comportement vraiment déplorable, indigne du capitaine de Manchester United. »

Il a poursuivi : « Avec combien d'entraîneurs a-t-il travaillé ? Est-ce que tous les entraîneurs de Manchester United n'avaient pas d'identité propre ? »

Il a nuancé : « Cesc Fàbregas (l'entraîneur de Côme), je pense que c'est le meilleur jeune entraîneur sur le plan technique, mais Manchester United est pourri, du sommet de la pyramide jusqu'à la base. Tout, au club, est pourri. »

Il a continué : « Cette situation ne peut pas perdurer pour un club de cette dimension. Je suis content que Michael Carrick ait dit cela au sujet de Bruno Fernandes. Ils ne courent pas, tout simplement parce qu'ils ne courent pas. Je suis très content qu'il l'ait sorti du match, et content aussi qu'il lui ait répondu de la même manière. »

Et si Carragher s'est peut-être réjoui de la réaction de Carrick envers Fernandes, il a tout de même reconnu que cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour l'ancien milieu de terrain en tant qu'entraîneur de Manchester United.

Carragher a ajouté : « C'est embarrassant. Mais le pire dans tout cela, c'est que je ne crois pas que beaucoup de gens pensaient que Manchester United pouvait l'emporter ce soir. »

Il a continué : « Donc, à certains égards, le résultat ne paraît pas choquant. Je pense que c'est la manière dont il s'est produit qui en constitue l'aspect choquant. »

Il a poursuivi : « Je pense que c'est un si mauvais résultat et une si mauvaise performance que cela pourrait avoir de graves répercussions pour l'entraîneur, pour son malheur. »

Il a conclu : « Un bon gars, un bon joueur pour Manchester United, qui a livré une saison dernière remarquable, mais il semble qu'un autre entraîneur de Manchester United va encore tomber. »



