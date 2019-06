Carragher : "Messi est mon favori pour le Ballon d'Or"

L'ancien défenseur de Liverpool place l'Argentin comme favori pour le Ballon d'Or devant Virgil Van Dijk malgré la victoire de Liverpool en C1.

La course au Ballon d'Or est lancée chez les bookmakers. Et pour eux, les favoris pour gagner la récompense individuelle suprême ne sont autres que Virgil Van Dijk et Lionel Messi. Les deux joueurs devancent notamment Mohamed Salah et Sadio Mané. Le défenseur néerlandais a manqué une occasion en or ce dimanche d'augmenter ses chances en brillant et en glanant un titre avec sa sélection nationale, mais il a été contraint de s'incliner contre le en finale de la Ligue des Nations.

Sur Sky Sports, Jamie Carragher a confessé qu'il ne voyait pas Virgil Van Dijk remporter le Ballon d'Or : "J'ai vu que Virgil Van Dijk avait devancé Lionel Messi dans les paris des bookmakers. Je pense que Lionel Messi est favori pour être honnête - c'est très rare qu'un défenseur gagne, et nous allons rarement recevoir le prix. Je pense que Fabio Cannavaro l'a eu parce qu'il a réussi à remporter la Coupe du Monde en 2006. Je ne pense pas que son jeu a trop changé au cours de la saison".

L'échec en Ligue des Nations

"Virgil Van Dijk a évidemment eu une excellente saison, mais je pense que vous devez gagner beaucoup de choses et je pense que la lui a valu d'être reconnu comme l'un des meilleurs du monde. Lorsque nous avons parlé plus tôt cette saison, nous avons toujours parlé de Pique et de Ramos, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement de meilleurs résultats que Van Dijk - mais ils ont les trophées pour leur club et leur pays", a ajouté l'ancien de .

Jamie Carragher persiste et signe, le Ballon d'Or est pour Lionel Messi : "C’est pourquoi il sera déçu aujourd'hui de ne pas remporter la Ligue des Nations. De toute évidence, ce n’est ni une ni un Euro, mais c’est tout simplement ce joli petit trophée pour son pays. Mais je pense que quand on gagne quelque chose de grand, c’est quand on se cimente vraiment à ce niveau et je pense qu’il est le meilleur au monde à ce poste. Il a fait ses preuves. Mais, le Ballon d’Or, je pense, sera pour Messi".

Le dernier défenseur à avoir remporté le Ballon d'Or était Fabio Cannavaro en 2006. Comme l'a souligné Jamie Carragher, l'Italien avait remporté la Coupe du monde cette année-là, et il avait devancé au classement son compatriote, Gianluigi Buffon, lui aussi champion du monde, et Thierry Henry. Outre Fabio Cannavaro, les seuls défenseurs à avoir marqué une présence sur le podium depuis l'année 2000 sont Paolo Maldini et Roberto Carlos. Nul doute que Virgil Van Dijk aura toutes ses chances de venir s'ajouter à ces noms en fin d'année.