Jamie Carragher, l'ancienne star de Liverpool, a exprimé son inquiétude au sujet de la recrue estivale de Chelsea, le gardien argentin Emiliano Martínez, après la défaite des Blues face à Arsenal dimanche soir (2-1), en Premier League anglaise.

Morgan Rogers a offert à Chelsea un début parfait, en logeant directement le ballon au fond des filets depuis l'entrée de la surface dès les deux premières minutes.

Mais Kai Havertz a égalisé contre son ancien club au milieu de la première période d'une frappe que Martínez n'a pas su repousser à son premier poteau, avant que Martin Ødegaard n'inscrive le but de la victoire des Gunners en seconde période.

La légende de Liverpool estime que, si le recrutement de Martínez pour seulement 7,5 millions de livres sterling représente une « affaire formidable », l'ancien gardien d'Aston Villa a montré qu'il avait dépassé son meilleur niveau.

Carragher a déclaré sur la chaîne « Sky Sports », lors de son analyse du but égalisateur inscrit par Havertz pour Arsenal : « Je pense que ce gardien aurait arrêté ce ballon il y a deux ou trois ans. »

Il a ajouté, comme l'a rapporté le journal anglais « Metro » : « Ce qu'a fait Chelsea, c'est qu'il vaut mieux pour tout le monde que Robert Sánchez ne soit pas dans les buts, car il n'est pas au niveau requis, bien qu'il soit un bon gardien. »

Et de poursuivre : « Ce n'est pas une mauvaise affaire, c'était même une affaire formidable pour 7,5 millions de livres sterling, et il reste un excellent gardien, meilleur même que Sánchez. Cela donnera à tout le monde un plus grand sentiment de confiance. »

Il a souligné : « Martínez a été un gardien formidable et reste un très bon gardien, mais ce n'est plus le gardien qui a remporté la Coupe du monde, ce n'est pas exact, et cela en a été un petit aperçu. »

Carragher a conclu, en évoquant le niveau de Chelsea par rapport à celui d'Arsenal : « Il y a un fossé énorme entre les deux équipes, leurs onze de départ et leurs effectifs. »

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