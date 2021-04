Carragher détruit la Ligue 1 sur les dossiers Neymar et Mbappé

L’ancien défenseur de Liverpool estime que des talents comme Mbappé et Neymar n’ont rien à faire dans un championnat faible comme la L1.

Partiront ou resteront ? Les dossiers Neymar et Kylian Mbappé occupent depuis de nombreuses semaines le quotidien des dirigeants du PSG. En fin de contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, les deux stars sont à la croisée des chemins mais leur réflexion est en tout point différente. Pendant que Mbappé continue de maintenir le flou autour de son avenir, Neymar s’est montré beaucoup plus clair depuis des semaines : il se sent bien à Paris et veut prolonger. Il ne leur resterait d’ailleurs qu’à apposer sa signature sur l’offre du PSG.

"Ce n'est même plus un sujet, a-t-il déclaré à la télévision brésilienne juste après la qualification contre le Bayern Munich. C'est évident que je suis plus à l'aise que par le passé au PSG. Je me sens à la maison désormais. Je suis plus heureux que je ne l'étais par le passé."

Bien dans ses crampons et enfin épanoui dans le club de la capitale, Neymar a aussi vu que le PSG avait enfin les résultats de ses ambitions. Finalistes de la dernière Ligue des Champions, les Parisiens sont de nouveau dans le dernier carré cette saison. Preuve que le club a enfin passé cette barrière psychologique qui lui collait à la peau depuis des années.

L'article continue ci-dessous

Présent sur le plateau de CBS Sports, Jamie Carragher n’a pas remis en cause les qualités de Neymar et Mbappé, ni du PSG. Mais il estime que voir les deux stars évoluer dans un championnat comme la Ligue 1 est un véritable gâchis. Il n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins, estimant que c’est avant tout pour l’argent que le Brésilien a rejoint la France durant l’été 2017.

"Je n’aime pas voir Neymar en Ligue 1. Des joueurs qui ont la qualité de Mbappé ou de Neymar ne devraient pas jouer au Paris Saint-Germain. Désolé aux supporters du PSG mais ils ne devraient pas jouer en Ligue 1, a balancé l’ancienne idole de Liverpool. C’est un championnat pauvre et moyen. (…) Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France. Ils sont seulement là pour l’argent. Personne ne peut me dire que la Ligue 1 est un top championnat."

Il y avait pourtant bien deux clubs français dans le dernier carré la saison dernière quand aucun club anglais n'était présent...