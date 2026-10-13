Carol : des joueurs connus m'ont avoué avoir été victimes d'agressions sexuelles

L'Anglais Andy Carroll, ancien attaquant de Liverpool et de Newcastle, a révélé les détails de l'agression sexuelle dont il a été victime il y a plusieurs années, affirmant que les séquelles de cet épisode le poursuivent toujours, malgré le soutien massif qu'il a reçu après la révélation de l'identité de son agresseur, dans une affaire qui remet en lumière les expériences douloureuses vécues par certains joueurs loin des projecteurs.

Carroll, âgé de 37 ans, a expliqué lors de son passage dans l'émission « Football sans censure » avec le journaliste Piers Morgan que ce drame l'avait longtemps tourmenté et qu'il attendait avec angoisse que le nom de la personne qui l'avait agressé soit dévoilé. Une fois son identité révélée, il a sombré dans un état de panique et d'isolement, ne souhaitant plus parler à personne.

Les faits remontent à la nuit suivant une rencontre de Newcastle United : Carroll avait invité une connaissance à regarder un combat de boxe, avant de se réveiller, après avoir consommé quelques boissons, et de le trouver en train de tenter de l'agresser sexuellement.

Le joueur a raconté les détails de cette agression dans son livre « La posséder », précisant qu'il avait résisté à son agresseur et l'avait violemment repoussé.

Carroll a révélé que la personne qui l'a agressé est le chorégraphe et danseur Kevin Adams, condamné à 20 mois de prison en 2023 après avoir été reconnu coupable devant la Chelmsford Crown Court, et inscrit au registre des délinquants sexuels.

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Le rapport indique qu'Adams a tenté de se présenter comme la victime, mais que le juge a rejeté sa version, la qualifiant d'histoire inventée.

Carroll a déclaré à propos de son expérience : « Il y a des choses que l'on ne peut pas surmonter, et je ne surmonterai jamais cela », ajoutant qu'il ressentait un certain soulagement depuis que la vérité est connue et qu'il a reçu le soutien de personnes qui ont compris ce qu'il avait traversé.

Il a expliqué que la révélation du nom de son agresseur avait été un moment extrêmement difficile pour lui, après avoir longtemps songé au moment où la vérité éclaterait au grand jour.

Autre révélation : l'attaquant de Dagenham & Redbridge, qui évolue en sixième division anglaise, a affirmé que des joueurs connus l'avaient contacté pour lui dire qu'ils avaient vécu des expériences similaires, indiquant avoir reçu des appels et des messages de soutien venus du milieu du football.

Il a ajouté que les centaines de messages reçus l'avaient encouragé à s'exprimer publiquement, afin que de telles expériences ne restent pas enfermées dans le silence.

Carroll est également revenu sur la période difficile qu'il a vécue à Newcastle, expliquant que ce qu'il traversait en coulisses l'avait affecté et qu'il n'avait pas eu, à l'époque, le sentiment de bénéficier du soutien dont il avait besoin. Il a toutefois assuré que la situation était désormais différente, après avoir trouvé le soutien de ses coéquipiers, du staff technique et des supporters, qui ont tenu à exprimer leur solidarité à son égard.