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Carnevali Sassuolo Getty

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Carnevali : « Marché des transferts ? Oui, on pouvait faire plus, mais je suis à la Juve depuis trois mois »

Juventus FC

Giovanni Carnevali, administrateur délégué de la Juventus, s’est exprimé au micro de Dazn avant le match face à Sassuolo : « Treize ans ici, ça ne s’oublie pas facilement, cela a été un parcours non seulement sportif mais aussi humain. »


« Un but de l’ex comme le dit Spalletti ? Le mister est fort et sympathique, ce qu’il faut, c’est aligner une équipe capable de marquer. C’est un match difficile, l’objectif est de gagner. »


« Sur le marché, nous avons cherché à construire une équipe compétitive, l’effectif est bon mais les échéances sont nombreuses. Le duo d’attaque a une grande qualité, le mister décidera. »


« Des difficultés sur le marché ? Ce n’est pas seulement une question de temps, mais aussi de situations, nous avons réfléchi aux qualités de certains joueurs. Je suis à la Juventus depuis trois mois, on pouvait faire plus mais nous sommes satisfaits. »

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