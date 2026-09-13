Carnevali : « Marché des transferts ? Oui, on pouvait faire plus, mais je suis à la Juve depuis trois mois »

Giovanni Carnevali, administrateur délégué de la Juventus, s’est exprimé au micro de Dazn avant le match face à Sassuolo : « Treize ans ici, ça ne s’oublie pas facilement, cela a été un parcours non seulement sportif mais aussi humain. »





« Un but de l’ex comme le dit Spalletti ? Le mister est fort et sympathique, ce qu’il faut, c’est aligner une équipe capable de marquer. C’est un match difficile, l’objectif est de gagner. »





« Sur le marché, nous avons cherché à construire une équipe compétitive, l’effectif est bon mais les échéances sont nombreuses. Le duo d’attaque a une grande qualité, le mister décidera. »





« Des difficultés sur le marché ? Ce n’est pas seulement une question de temps, mais aussi de situations, nous avons réfléchi aux qualités de certains joueurs. Je suis à la Juventus depuis trois mois, on pouvait faire plus mais nous sommes satisfaits. »