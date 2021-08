Formé à l'Ajax, Jergé Hoefdraad est décédé à l'âge de 35 ans.

C'est une triste nouvelle qui nous parvient des Pays-Bas. L'ancien footballeur Jergé Hoefdraad est mort à l'âge de 35 ans, ce lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Hoefdraad était présent à une fête organisée dans un immeuble commercial à Amsterdam. Sur des images circulant sur les réseaux sociaux on peut entendre des coups de feu puis voir un mouvement de panique. On ne connaît pas encore le déroulé de ce tragique événement mais selon le journal néerlandais De Telegraaf, Hoefdraad se serait interposé pour mettre fin à une bagarre vers 6 h00 du matin. Il a alors été touché par à la tête par un tir et a été transporté immédiatement à l'hôpital. Il a été opéré en urgence mais est décédé ce lundi, succombant à ses blessures.

Une longue carrière en D2 néerlandaise

Passé par les équipes de jeunes de l'Ajax de 1996 à 2004 (il a notamment joué avec Ryan Babel et Urby Emanuelson), il a continué sa formation au RKC Waalwijk, club avec lequel il est passé pro en 2007. Il a passé l'essentiel de sa carrière en deuxième division, jouant pour Omniworld (2009-2010), Almere City à plusieurs reprises (2010-2011, 2013-2015 puis 2017-2019) ainsi qu'à Telstar (2011-2013). Il n'a évolué qu'une seule saison dans l'élite, en Eredivisie, à Cambuur, de 2015 à 2016, jouant huit matches.

Après une pause de deux ans dans sa carrière, il devait reprendre cette saison le chemin des terrains avec le club amateur de l'ASC De Volewijckers.

Dimanche, la police néerlandaise a indiqué que le suspect était en fuite et qu'elle recherchait des témoins afin de faire toute la lumière sur ce drame.