Carlos Vicens nommé entraîneur de Lyon trois semaines seulement après son licenciement par Braga, en remplacement de Paulo Fonseca, en partance pour le Sporting

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L’ancien entraîneur adjoint de Manchester City, Carlos Vicens, a été nommé à la tête de Lyon, en Ligue 1, trois semaines seulement après son licenciement par le club portugais de Braga. L’Espagnol de 43 ans prend place sur le banc du Groupama Stadium et succède à Paulo Fonseca, parti la semaine dernière entraîner le Sporting CP, le club qu’il soutenait enfant.

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Un Espagnol succède au technicien portugais qui a quitté le club

Vicens retrouve un poste d’entraîneur moins d’un mois après avoir perdu le sien à Braga, le 20 octobre, alors que le club portugais occupait la huitième place du championnat. Fonseca a mis fin la semaine dernière à son séjour de près de deux ans en France après avoir accepté une proposition de retour à Lisbonne. Aux côtés du nouvel entraîneur, les membres du staff Mario Enguidanos, Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez et Ramiro Marin ont également rejoint Lyon.

Le club français explique le choix de son entraîneur

Avant de prendre les rênes d’une équipe première l’été dernier et d’enregistrer 41 victoires, 19 nuls et 16 défaites en 76 matches à la tête de Braga, l’Espagnol avait passé huit ans à City. Arrivé au club anglais en 2017 comme entraîneur des jeunes, puis devenu entraîneur des moins de 18 ans, il avait intégré le staff de l’équipe première de Pep Guardiola en 2021 comme adjoint et spécialiste des coups de pied arrêtés. Il a contribué à un triplé historique, ainsi qu’à la conquête de deux titres de Premier League, de la Ligue des champions et de la FA Cup.

Pour expliquer pourquoi l’ancien entraîneur de City a été choisi pour succéder à Fonseca, un communiqué officiel de Lyon indique : « Dans sa recherche d’un nouvel entraîneur, l’Olympique Lyonnais avait fait de la continuité de son projet sportif une priorité. La direction a ainsi choisi Carlos Vicens, dont l’approche du jeu, le niveau d’exigence et l’importance accordée au développement des joueurs correspondent parfaitement aux objectifs du club. »

Le nouvel entraîneur affiche d’emblée ses ambitions

Sur X, après sa présentation, Vicens a remercié les dirigeants de lui avoir donné la possibilité de retrouver immédiatement un banc : « Heureux et fier de rejoindre Lyon. Merci au club pour sa confiance et à tous pour leur accueil chaleureux. »

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À l’idée de rencontrer l’effectif et les supporters, l’entraîneur de 43 ans a ajouté : « Dès aujourd’hui, je vais me mettre au travail avec le plus d’enthousiasme et d’ambition possible. J’ai hâte de vivre mon premier match avec nos supporters. »

Un duel face à Lille après la trêve

Vicens dirigera sa première séance d’entraînement mardi et profitera des deux semaines de trêve internationale de novembre pour mettre en place ses idées tactiques sur le terrain. Il hérite d’une équipe de Lyon actuellement cinquième de Ligue 1 et 13e au classement de la phase de ligue de la Ligue Europa. L’Espagnol fera ses débuts sur le banc en compétition lorsque le championnat de France reprendra face à Lille le samedi 21 novembre.