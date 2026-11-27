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Depuis deux décennies, le monde du football débat pour savoir qui de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo est le meilleur. Carlos Tevez, lui, veut réunir les deux légendes dans la même équipe. L’ancien attaquant de Manchester United et de la Juventus prépare un match d’adieu réunissant des stars, qui pourrait voir les deux joueurs partager le terrain à Buenos Aires.

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Des retrouvailles de rêve à la Bombonera

Tevez voit grand pour son match d’adieu officiel, prévu le 20 décembre à la mythique Bombonera. L’Argentin de 42 ans, qui a connu une brillante carrière en Europe et en Amérique du Sud, a invité les deux joueurs les plus titrés de l’histoire. Si la présence de Messi, la star de l’Inter Miami, serait déjà assurée pour l’événement , Tevez s’emploie à convaincre Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United, de faire lui aussi le déplacement en Argentine.

Voir les deux éternels rivaux porter les mêmes couleurs est depuis longtemps un rêve pour les supporters du monde entier. Lorsqu’on lui a demandé s’il imaginait vraiment emmener Ronaldo à Fuerte Apache pour jouer au football dans la rue, Tevez a éclaté de rire à l’idée d’une scène chaotique, mais inoubliable. « Ce serait formidable. Évidemment, on ne jouerait que 20 minutes ; après ça, on ne pourrait plus repartir. On apporterait une caméra, on jouerait, puis on partirait », a confié Tevez à TyC Sports.

Tevez taquine Schiavi

Si Tevez parvient à réunir les deux stars sur le terrain à Buenos Aires, un ancien coéquipier de Boca Juniors risque de passer un long après-midi. L’ancien attaquant n’a pas résisté à l’envie de taquiner Rolando « Flaco » Schiavi, légende du club qui, à 53 ans, pourrait devoir tenter de contenir deux des attaquants les plus redoutables de l’histoire.

« Je vais bien rire en regardant Messi ou Cristiano face à Rolando “Flaco” Schiavi. Il ne pourra même pas les voir ! Je lui dis : “Prépare-toi, parce que tu ne les verras même pas arriver. Ils vont te mettre sur le dos !” », a déclaré Tevez sur le site officiel du Ballon d’Or.

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Une visite à Fuerte Apache

Les célébrations ne devraient pas se limiter au terrain de Boca : Tevez a prévu un programme très personnel pour ses invités de marque. Parmi ses idées les plus marquantes figure une visite à Fuerte Apache, le quartier difficile où il a grandi et gagné son célèbre surnom. L’ancien attaquant veut que ses amis découvrent ses origines et l’environnement qui a forgé sa combativité sur le terrain.

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« Le 17, nous avons un dîner de gala à l’Usina del Arte. Le 18, je les emmènerai peut-être jouer un match amical dans le quartier, une petite partie à Fuerte Apache. Pour qu’ils sachent d’où je viens. En Angleterre, en Italie et partout où je suis allé, beaucoup de gens m’appelaient Apache. Ils ne m’appelaient pas Carlitos, Carlos ou Tevez, rien de tout ça. Ils m’appelaient toujours Apache », a révélé Tevez.

À la découverte de la culture argentine

Tevez tient à offrir une véritable immersion culturelle aux joueurs qui viendront en Amérique du Sud. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais passé beaucoup de temps en Argentine en dehors de rencontres internationales au programme strictement encadré. Il prévoit d’organiser un authentique « asado a la estaca » et de faire découvrir à ses invités la tradition locale du maté ainsi que les grands vins argentins.

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« On fera des choses typiquement argentines avec eux : boire du maté, du vin, manger un asado a la estaca. Cela m’enthousiasme beaucoup parce que tant de grandes stars vont venir et je veux qu’elles repartent d’Argentine avec ce beau sentiment », a conclu Tevez.