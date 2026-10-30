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Carlos Tevez, ancien joueur de Manchester United et de Manchester City, s’est confié sur la profonde animosité qu’il a ressentie envers Gary Neville après son transfert controversé d’un club mancunien à l’autre. L’attaquant argentin a reconnu avoir été furieux des critiques publiques formulées par son ancien capitaine après son départ d’Old Trafford pour l’Etihad Stadium.

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Tevez passe d’un club de Manchester à l’autre

Tevez a provoqué une onde de choc dans le football anglais en 2009 en quittant Manchester United pour son grand rival local, Manchester City. À l’époque, City venait de bénéficier d’investissements venus d’Abou Dhabi et était déterminé à bousculer la hiérarchie établie de la Premier League.

Tevez avait connu un immense succès à Old Trafford, remportant deux titres de champion et une Ligue des champions. Mais un conflit autour de son contrat a précipité son départ pour l’autre club de la ville.

L’attaquant argentin en voulait à Sir Alex Ferguson, affirmant que le légendaire entraîneur écossais n’avait pas tenu sa promesse verbale de le recruter définitivement à l’issue de ses deux années de prêt. Cette tension a ouvert la voie à une séparation acrimonieuse et à une rivalité persistante avec Neville, son ancien capitaine, qui a accusé Tevez d’avoir manqué de respect à l’entraîneur.

Les accusations de Neville et la colère de Tevez

L’animosité entre Tevez et Neville trouve son origine dans les déclarations publiques du latéral, selon qui l’attaquant avait mal géré son départ. Lors d’un échange sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, l’ampleur de leurs tensions est apparue au grand jour.

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Ferdinand a rappelé à son ancien coéquipier : « Quand je jouais contre toi, tu voulais tuer Gary Neville. »

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Tevez a acquiescé avec un sourire en coin, expliquant que sa colère venait du fait que Neville ignorait ce qui se passait au niveau de la direction. « Gary, il a dit que je ne respectais pas Ferguson. Il ne me comprenait pas. Il ne comprenait pas la situation », a répondu Tevez.

L’attaquant a clairement attribué la rupture à son ancien entraîneur. « Je pense que Ferguson avait jusqu’à six mois, à partir du jour où nous avons parlé, pour tenir parole. Et il ne l’a pas fait », a ajouté Tevez. « Au contraire, il a commencé à me laisser sur le banc. »

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Un manque de loyauté

Neville n’a jamais pardonné à Tevez d’avoir rejoint l’autre club de la ville. L’ancien international anglais a ensuite accusé l’attaquant d’avoir cessé de faire des efforts lors de ses derniers jours à United, provoquant une altercation en direct à la télévision avec l’agent de Tevez de l’époque, Kia Joorabchian.

Revenant sur ce transfert, Neville a exprimé sans détour son sentiment sur les règles tacites qui s’imposent à un joueur de Manchester United. « Je ne comprenais pas comment il pouvait vouloir organiser son départ vers notre plus proche rival », avait déclaré Neville. « City construisait un projet à l’époque, mais n’était pas du tout à notre niveau. Je ne comprenais pas ce manque de loyauté. »

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Il avait ajouté : « Quand tu arrives à United, tu t’intègres à l’équipe et tu t’attaches au club. Tu ne peux pas aller jouer pour eux. Si nous voulons encore de toi, tu ne peux pas jouer pour eux. »

Un héritage durable en Premier League

Tevez s’est immédiatement fait remarquer du côté de Manchester City, inscrivant trois buts face à United lors d’une demi-finale de Coupe de la Ligue disputée en deux manches pendant sa première saison, même si City a finalement été éliminé.

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Malgré une brouille très médiatisée avec l’entraîneur Roberto Mancini, qui l’a tenu éloigné du club pendant plusieurs mois, Tevez a fini par réintégrer l’équipe. Il a joué un rôle crucial dans la dernière ligne droite du championnat, remportée par City en 2012. Ce triomphe historique en Premier League a confirmé sa place parmi les figures majeures du basculement de l’équilibre des forces dans le football mancunien.