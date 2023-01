Carlos Soler après PSG-Reims (1-1) : "Depuis la reprise, on a des matchs compliqués..."

Le milieu de terrain espagnol a reconnu que son équipe était en difficulté depuis le retour de la Coupe du monde.

Quel est votre sentiment après ce match nul contre Reims ?

C’est un résultat nul qui ne nous va pas et qui ne nous plaît pas. Nous voulions gagner mais c’était un match très difficile. Ils sont venus nous chercher très haut en première période. En passant à trois au milieu cela nous convenait mieux, on a réussi à se créer des occasions et à ouvrir le score. Peut-être que l’on a un peu relâché après et au final ils ont réussi à égaliser. On doit mieux gérer les situations quand on mène au score. C’est dommage parce que l’on avait l’occasion de prendre trois points et de distancer nos concurrents.





Sur un plan personnel, comment jugez-vous vos performances depuis le début de saison ?

Au début, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu mais je joue de plus en plus. J’ai joué en Coupe de France et je suis titulaire en championnat. J’essaie de donner mon maximum et je dois continuer à travailler pour atteindre mon meilleur niveau. Je sais que je n’étais pas à mon meilleur niveau durant la première partie de saison.





La Coupe du monde a-t-elle créé une cassure dans la dynamique de l’équipe ?

Depuis le mondial, on a des matchs compliqués, même à domicile, comme face à Strasbourg. Je ne sais pas si c’est la Coupe du monde qui a créé une fracture mais on doit regarder ce qu’il faut corriger et les points que l’on doit améliorer. Ce soir, on a changé de système en cours de match et ça a fonctionné. Après je ne sais pas si c’est la Coupe du monde qui a provoqué une coupure.





Cela vous inquiète-t-il à un peu plus de deux semaines de la rencontre face au Bayern Munich ?

Il y a des matchs avant ce huitième de finale. On doit essayer d’arriver avec les meilleures sensations possible parce que ça va être un huitième de finale très relevé et on doit être au mieux pour cette rencontre. On doit faire en sorte de préparer du mieux possible les matchs qu’il nous reste pour arriver prêt pour Munich.