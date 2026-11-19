Partager Suivez GOAL sur Google

L’ailier du Club Bruges Carlos Forbs est devenu une cible pour Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Everton et Brentford en vue du mercato de janvier. Le joueur de 22 ans a impressionné les recruteurs de Premier League mardi soir en inscrivant son premier but en sélection A avec le Portugal, sous le célèbre numéro 7.

Publicité

Des clubs anglais suivent le joueur en vue en Belgique

Selon TEAMtalk, un retour de Forbs en Angleterre cet hiver semble de plus en plus envisageable, plusieurs clubs de Premier League réfléchissant à une offre officielle. Aston Villa apprécie beaucoup l’attaquant portugais, tandis que Newcastle, Brighton, Everton et Brentford suivent de près sa progression. Des représentants de plusieurs clubs de Premier League auraient assisté à sa prestation mardi soir.

Un but victorieux sous un maillot historique

Forbs a signé un retour mémorable sur le sol britannique lors de cette rencontre internationale en milieu de semaine, en marquant le but de la victoire du Portugal face au pays de Galles. Ce but décisif était son premier en sélection A et revêtait une importance supplémentaire : il est devenu le premier joueur à hériter du célèbre numéro 7 du Portugal depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo .

Cette prestation remarquée sur la scène internationale s’inscrit dans la continuité de ses excellentes performances en club, en Belgique, cette saison. Lors de ses 10 premiers matches de Jupiler Pro League en 2026-2027, l’ailier a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives. Il compte aussi deux buts et trois passes décisives en quatre apparitions en Ligue des champions avec Bruges.

Son arrivée en Belgique relance une carrière prometteuse

Formé dans le réputé centre de formation de l’Ajax, Forbs connaît déjà le football anglais après avoir été prêté à Wolverhampton pendant la saison 2024. Le média précise toutefois que son bref passage à Molineux n’est pas considéré comme représentatif de son véritable niveau ni de son potentiel à long terme.

Publicité Publicité

Son transfert définitif à Bruges à l’été 2025 lui a offert le cadre idéal pour redorer sa réputation et franchir un nouveau cap dans ses performances. Désormais régulièrement décisif, il a convaincu les responsables du recrutement anglais, par sa vitesse, ses courses vers l’avant et sa capacité à créer des occasions dans le dernier tiers du terrain, qu’il possède les qualités nécessaires pour s’épanouir en Premier League.

Le mercato hivernal mettra la détermination de Bruges à l’épreuve

Le média confirme que l’intérêt des clubs de Premier League est réel, ceux-ci évaluant leurs options offensives avant la réouverture du mercato de janvier. Forbs étant sous contrat avec Bruges jusqu’en juin 2029, le club belge dispose d’une position de force dans les négociations à l’approche de la nouvelle année. Sa progression rapide dans les compétitions nationales et européennes garantit néanmoins que son nom restera très présent sur le marché cet hiver.