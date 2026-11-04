Le PSV a subi mercredi soir une défaite particulièrement frustrante en Ligue des champions. À domicile, l’équipe de Peter Bosz s’est inclinée 1-2 face au Club Bruges, qui a pleinement profité des espaces laissés par le PSV. L’ancien joueur de l’Ajax Carlos Forbs a inscrit le but de la victoire à Eindhoven.

On s’attendait à un match ouvert à Eindhoven, et ce fut le cas : la première période a été riche en occasions. La plus nette est revenue à Sergiño Dest. Lancé seul vers le but par une superbe passe d’Ivan Perisic, il a frappé trop mollement, permettant à Yann Sommer d’intervenir.

Le PSV avait un léger ascendant, mais s’est soudain retrouvé mené après 25 minutes. Nicolò Tresoldi, l’homme en forme, a repris de la tête un centre de Joaquin Seys pour ouvrir le score. Un coup dur pour l’équipe de Bosz, qui a même évité le pire par la suite. Forbs s’est présenté deux fois seul face à Kovár, mais a manqué de précision à la finition : il a largement expédié sa première tentative au-dessus du but, puis a buté sur le gardien tchèque.

À l’autre bout du terrain, le PSV se montrait dangereux par intermittence. La vitesse de Ruben van Bommel était un atout, mais les joueurs d’Eindhoven n’ont pas su suffisamment l’exploiter. Après une belle action, Dest a été le plus près d’égaliser, mais il a de nouveau buté sur Sommer.

Après la pause, le PSV devait changer d’approche, ce qui a laissé encore plus d’espaces sur le terrain. Le Club Bruges s’est procuré d’énormes occasions en contre pour creuser l’écart, mais les Belges ont fait preuve d’une maladresse inhabituelle dans le dernier geste. Ils l’ont vite payé : à la 54e minute, Kodai Sano a remis son équipe à hauteur d’un tir dévié : 1-1.

Les efforts du PSV étaient donc récompensés, et il lui restait encore assez de temps pour prendre l’ascendant. L’équipe s’est ruée à l’attaque, oubliant toutefois que défendre fait aussi partie du football. Après une perte de balle coûteuse de Mijnans, une seule passe en profondeur a suffi à ouvrir complètement la voie à Forbs, qui a profité de sa vitesse fulgurante : 1-2.

En fin de match, le PSV a tout tenté pour renverser la situation, sans y parvenir. Esmir Bajraktarevic a vu Sommer repousser son coup franc, dernière occasion de la rencontre. Le Club Bruges s’est ainsi imposé, et la qualification pour les barrages de la Ligue des champions est devenue une tâche extrêmement difficile pour le PSV.