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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a cherché à apaiser les tensions avec les clubs européens en assurant que la santé de ses joueurs passerait toujours avant tout. Avant le match amical contre le Japon, le technicien italien a également indiqué que cette trêve internationale représentait la dernière occasion, pour les joueurs en marge du groupe, d’intégrer ses plans à long terme.

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La santé des joueurs au premier plan

Face aux inquiétudes croissantes des grands clubs européens concernant l’usure physique des stars internationales, Ancelotti a donné une garantie ferme. L’entraîneur expérimenté a souligné que le Brésil ne prendrait jamais de risques avec la condition physique d’un joueur pendant les trêves internationales. Devant les médias à Singapour, l’Italien a précisé que chaque décision concernant le temps de jeu reposait sur des données rigoureuses et sur la volonté de rendre les joueurs à leurs clubs dans la meilleure forme possible.

« La priorité, c’est toujours la santé du joueur. S’il est à 100 %, il s’entraîne. S’il est à 100 %, il joue. Et sur ce point, nous contrôlons le nombre de minutes qu’il jouera. Cette semaine, Bruno ne s’est pas entraîné en raison d’une gêne. Maintenant, il va bien et peut jouer. Jusqu’à quand ? Je ne sais pas. Nous allons évaluer la situation et nous disposons toujours de toutes les informations nécessaires pour contrôler le kilométrage à l’entraînement comme en match. Les clubs peuvent être tranquilles avec la sélection. La priorité de tout le monde, c’est la santé du sportif. Nous aimerions toujours rendre les joueurs à leurs clubs prêts à jouer et sans blessure », a expliqué Ancelotti, cité par Globo.

La fin de la phase d’expérimentation

Au-delà des nouvelles sur l’état physique des joueurs, Ancelotti a annoncé un changement important dans son approche tactique. Depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe après la dernière Coupe du monde, l’entraîneur a profité de plusieurs matches amicaux pour passer en revue un large éventail de joueurs disponibles. Il a toutefois confirmé que la période des essais touchait rapidement à sa fin. À partir de mars 2027, l’accent sera mis sur la cohésion du groupe et la mise en place d’un onze titulaire stable en vue de la prochaine Copa América.

« Nous avons des joueurs de très haut niveau. Nous avons des solutions de rechange à certains postes, un peu moins à d’autres, mais nous avons le temps. Le bilan de cette période après la Coupe du monde est très positif. Certains joueurs que nous avons observés ne sont pas ici ; ils pourraient être là lors du prochain rassemblement, mais ils ne sont pas nombreux. Le groupe est plus ou moins complet », a-t-il déclaré.

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Des ajustements tactiques contre le Japon

Malgré la fin prochaine de cette phase d’essais, le match à venir contre le Japon, à Singapour, donnera encore lieu à quelques expérimentations tactiques intéressantes. Ancelotti prévoit d’aligner Rayan dans un rôle plus avancé au milieu de terrain, juste derrière un trio offensif d’une vitesse redoutable composé de Vinicius Junior, Raphinha et Estevao. Marlon Gomes devrait également être évalué dans un rôle de milieu défensif plus reculé, alors que le staff cherche à consolider ses options dans l’entrejeu.

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« C’est une période d’essais qui s’achèvera lors de cette fenêtre FIFA. Lors de la prochaine, nous resserrerons un peu plus le groupe. Cette période nous a apporté beaucoup d’informations sur les jeunes joueurs. Nous savons que nous avons de jeunes joueurs très talentueux, très investis, et cela nous donne confiance pour l’avenir », a souligné Ancelotti.

Un message aux supporters

Ancelotti a également salué la fidélité des supporters brésiliens restés au pays, dont beaucoup se lèveront aux premières heures du matin pour suivre le match depuis Singapour. Il a rejeté l’idée de devoir les convaincre de regarder la rencontre, évoquant la passion unique et « spectaculaire » qui entoure la sélection, quel que soit le décalage horaire. L’entraîneur a promis que son équipe livrerait une prestation à la hauteur de cette fidélité.

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« Je n’ai rien à dire. Je sais que les supporters se lèvent très tôt pour regarder la sélection. L’équipe nationale brésilienne reçoit une affection spectaculaire de la part des supporters, surtout au Brésil. Je devrais peut-être pousser les supporters d’autres pays à se lever tôt, mais pas au Brésil. Ils viennent parce qu’ils veulent être proches de l’équipe, parce qu’ils veulent la soutenir, et la sélection jouera bien », a conclu Ancelotti.