Carlo Ancelotti révèle pourquoi Raphinha a REFUSÉ de rentrer plus tôt à Barcelone malgré sa suspension avec le Brésil après la polémique autour de son carton rouge

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La décision de Raphinha, joueur du FC Barcelone, de rester avec la sélection brésilienne malgré une suspension qui l’empêche de disputer son prochain match a surpris. Alors que beaucoup s’attendaient à voir l’attaquant rentrer plus tôt en Catalogne, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a clarifié la situation.

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Un carton rouge qui prive Raphinha du match à Singapour

L’attaquant du FC Barcelone a été suspendu après avoir reçu un étrange carton rouge lors de la récente défaite 3-2 du Brésil face au Japon en match amical . Déjà remplacé, Raphinha a été expulsé alors qu’il se trouvait sur le banc, dans les derniers instants de la rencontre, pour avoir vivement protesté contre l’arbitrage après le but victorieux inscrit par Tatsuhiro Sakamoto à la 91e minute.

Bien que l’ancien ailier de Leeds se soit ensuite excusé pour son emportement, il a maintenu que l’arbitrage n’avait pas été à la hauteur. Sa suspension le prive du dernier match amical de novembre, mardi contre Singapour. Il a pourtant choisi de ne pas rentrer rejoindre l’effectif de Hansi Flick à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ancelotti salue l’attachement du capitaine au groupe

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, à la veille de la rencontre contre Singapour, Ancelotti a dissipé les rumeurs sur la place de Raphinha au sein du groupe. L’entraîneur italien a souligné que le joueur avait lui-même choisi de rester avec ses coéquipiers.

« Raphinha a montré beaucoup d’affection pour la sélection nationale, a déclaré Ancelotti aux journalistes, selon SPORT. Il a été expulsé, mais il voulait rester avec l’équipe. C’est un signe très important que le groupe est très sain, en particulier ses leaders, dont il fait partie. »

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Ancelotti répond à Romario

La défaite contre le Japon a suscité de vives critiques au Brésil. Vainqueur de la Coupe du monde 1994, Romario a publiquement appelé au licenciement d’Ancelotti . Mettant en doute la capacité de l’Italien à diriger le Brésil et exhortant le président de la CBF à agir, l’ancien attaquant a écrit sur les réseaux sociaux : « Ancelotti, ça suffit ! Fais tes valises et va-t’en ! »

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Ancelotti n’a pas esquivé les critiques lors de sa conférence de presse et a répondu avec ironie au légendaire attaquant. « Tout le monde est libre de s’exprimer. Dans un pays démocratique, chacun peut avoir son opinion. Romario a la sienne, comme tout le monde. Avoir une opinion est un droit et, selon moi, il a aussi le droit de dire des mensonges, des vérités ou des absurdités. La vérité, c’est que Romario parle beaucoup, et c’est son droit », a-t-il déclaré.

Retour immédiat en Catalogne avant le match contre Villarreal

Raphinha prendra un vol pour l’Espagne immédiatement après le match amical de mardi contre Singapour. Ce programme laissera à l’ailier quelques jours pour récupérer de son long voyage avant la reprise des compétitions nationales pour le FC Barcelone, dimanche contre Villarreal au Camp Nou. Il aura ainsi rapidement l’occasion de laisser derrière lui ses frustrations en sélection.