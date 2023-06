Carlo Ancelotti porte plainte contre Everton

Deux ans après avoir quitté Everton, Carlo Ancelotti vient de porter plainte contre son ancien club devant la Haute Cour de Londres. Explications.

Après une première saison intéressante puis un second exercice plus compliqué, Carlo Ancelotti quitte Naples en 2019 et s'engage avec Everton dans un nouveau cycle de renouveau pour le club anglais. Après deux années à faire sur-performer un groupe plutôt moyen, l'entraîneur italien rejoint le Real Madrid à l'été 2021 pour une deuxième pige chez les Merengue. Cette semaine, deux ans après avoir quitté l'Angleterre, Mister vient de porter plainte contre son ancien club d'Everton. Explications.

Ancelotti porte plainte contre Everton

Retourné au Real suite à un appel personnel de Florentino Perez lui demandant de revenir, Carlo Ancelotti ne réfléchit pas longtemps avant d'accepter. Non seulement cela lui permettra de retrouver le très haut niveau, mais il peut également s'extirper d'un contexte bien moins reluisant que ce qu'on lui avait fait miroiter. En réalité, Everton entre dans une période assez compliquée financièrement qui frappe aujourd'hui de plein fouet les Toffees : le club est en eaux troubles.

En proie à de grandes difficultés économiques et administratives, Everton a déjà perdu trois membres de sa direction et le président Bill Kenwright est également sur le point de quitter le club. Ils paient tous leur incapacité à subvenir aux gigantesques dépenses des Toffees dans le dossier de la construction de leur nouveau stade, sur les docks de Liverpool. Un véritable gouffre financier que ne parvient pas à solutionner le club et qui plombe son avenir.

C'est dans ce contexte qu'intervient la brouille entre Carlo Ancelotti et Everton. Selon les informations de journaux anglais, le club devrait toujours de l'argent à l'entraîneur italien, deux ans après son départ et malgré un accord écrit. La plainte déposée par Mister à la Haute Cour de Londres porte sur des « contrats et arrangements commerciaux généraux » toujours n'ont perçus. Il ne serait pas le seul dans le cas et un dossier de plainte serait en train d'être monté par la justice.